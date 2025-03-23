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王毅會見新任日本國家安保局長 同意中日保持溝通

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共中央外辦主任王毅(圖)23日在東京會見日本國家安全保障局長岡野正敬，二人同意繼續透過中日高階政治對話機制保持溝通。圖為資料照。（中新社）
中共中央外辦主任王毅(圖)23日在東京會見日本國家安全保障局長岡野正敬，二人同意繼續透過中日高階政治對話機制保持溝通。圖為資料照。（中新社）

中共中央外辦主任王毅23日在東京會見日本國家安全保障局長岡野正敬，二人同意繼續透過中日高階政治對話機制保持溝通。這是岡野正敬今年1月上任後，二人首次會晤。

根據大陸外交部網站，當地時間2025年3月23日，中共中央政治局委員、中共中央外辦主任王毅在東京會見日本國家安全保障局長岡野正敬。雙方就共同落實兩國領導人重要共識、全面推進中日戰略互惠關係健康穩定發展進行了深入討論，同意繼續透過中日高階政治對話機制保持溝通。

日本外務省出身的岡野正敬在今年1月20日接替前任秋葉剛男，擔任國家安全保障局（NSS）局長。國家安全保障局負責統籌日本外交與國防政策，綜合協調首相擔任主席、主要部會首長為成員的日本國家安全保障會議。

中日外交互動中除了外長會晤之外，還有著「中日高階政治對話」機制，由中共中央外辦主任以及日本國家安全保障局長牽頭。去年11月，王毅與秋葉剛男在北京會面，並協調大陸國家主席習近平與日本首相石破茂的雙邊會談。

王毅近日赴日本東京出席22日的第11次中日韓外長會。在日本期間，也將與日本外相岩屋毅共同主持第六次中日經濟高層對話，並在21日、22日會見了日本首相石破茂、岩屋毅。

根據中方發布，王毅與石破茂會面時強調，作為一衣帶水的近鄰，以誠相待、講信修睦是正確為鄰之道。日方應堅持「中日聯合聲明」等四個政治文件確定的原則，維護兩國關係的政治和法律基礎，實際履行在歷史和台灣問題上所做的重要政治承諾。

王毅還提到，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。在這一重要關口，希望日方以對歷史、對人民和對未來負責任的態度，作出明智選擇，向世界發出正確信號。

中共 日本 東京 王毅 石破茂

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