快訊

女兒成功申請上「3家美國名校碩士」 賈永婕：我只貢獻了基因

批綠「把人民當盤子」！黃國昌：記者會哭窮 晚上卻吃魚翅摟妹

關稅戰爆發、陸經濟仍顯疲態之際 央視播習近平經濟思想14集專題

中央社／ 台北23日電
在美中關稅戰爆發及中國經濟仍顯疲態之際，央視與中國國家發改委共同製作長達14集的「習近平經濟思想系列講讀」專題節目。新華社資料照
在美中關稅戰爆發及中國經濟仍顯疲態之際，央視與中國國家發改委共同製作長達14集的「習近平經濟思想系列講讀」專題節目。新華社資料照

在美中關稅戰爆發及中國經濟仍顯疲態之際，央視與中國國家發改委共同製作長達14集的「習近平經濟思想系列講讀」專題節目，標榜是首部系統闡釋習近平經濟思想的電視專題片，預定明晚起同時在央視新聞、財經頻道及網路播出。

央視報導稱，這部大型專題節目是「作為深入學習宣傳貫徹習近平經濟思想」的「重點專題」，節目聚焦習近平記關於「貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展、發展新質生產力」等論述。

報導指出，這一節目將深入解讀，蘊含在習近平經濟思想中的「堅定理想信念、鮮明政治導向、深遠戰略思維、強烈歷史擔當、真摯人民情懷和科學思想方法」，系統梳理「習近平經濟思想」引領新時代中國經濟發展取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，全面展現「習近平經濟思想」的時代特徵、理論價值和實踐偉力。

報導說，這一節目創新攝影棚節目模式，特邀中國經濟領域領導幹部、專家學者作為講讀來賓，設置「時代之問」、「思路講習」、「思想偉力」、「學思踐悟」4個主題，結合100多個基層實踐案例與40多名「案例觀察員」的解讀，闡釋「習近平經濟思想」的核心要義、豐富內涵和實踐要求。

報導提到，這一節目將藉上述方式推動中國全社會更加自覺地運用「習近平經濟思想」解決問題、開展工作，確實把所學所悟轉化為「推動『高質量發展』的強大力量和生動實踐」。

央視 經濟發展 習近平

延伸閱讀

美中貿易對話本周啟動 川普：將和習近平談關稅

美逼中履行川普首任期協議 擬對中製船舶課至少50萬停泊費

美情報總監透露 習近平家族仍持有鉅額商業利益

川普將和習近平通話談關稅 證實美貿易代表本周與中方溝通

相關新聞

關稅戰爆發、陸經濟仍顯疲態之際 央視播習近平經濟思想14集專題

在美中關稅戰爆發及中國經濟仍顯疲態之際，央視與中國國家發改委共同製作長達14集的「習近平經濟思想系列講讀」專題節目，標榜...

石破茂尊重中方闡述的立場？日外交部抗議陸發布不實會談內容 要求刪除

在日本首相石破茂21日於東京會見大陸外長王毅後，日本外交部22日向大陸外交部提出抗議和交涉，原因是中方新聞稿提到「石破茂...

王毅會見新任日本國家安保局長 同意中日保持溝通

中共中央外辦主任王毅23日在東京會見日本國家安全保障局長岡野正敬，二人同意繼續透過中日高階政治對話機制保持溝通。這是岡野...

央視專題節目《習近平經濟思想系列講讀》 24日晚開播

大陸央視新聞預告，由中共中央廣播電視總台、大陸國家發展和改革委員會共同製作的14集大型專題節目《習近平經濟思想系列講讀》...

中日韓經貿深化但仍存安全矛盾 陸學者：台灣問題是最大障礙

中日韓外長會22日在東京舉行後，延宕多年的三國自貿協定（FTA）有望重啟談判。新加坡聯合早報引述大陸學者分析，川普因素確...

美對陸加徵關稅「包含香港貨品」 港府批損人不利己、擬向世貿提申訴

美國對於來自中國的商品加徵關稅，措施同樣適用來自香港的貨品。香港商務及經濟發展局局長丘應樺表示，港府正準備為此向世界貿易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。