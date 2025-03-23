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香港基本法23條立法生效滿1年 最少5宗檢控個案、全涉及煽動

中央社／ 台北23日電

香港基本法23條立法生效1年，港府多次動用法例進行拘捕、檢控等，包括最少5宗檢控全部涉及煽動罪行，及以發表煽動貼文為由拘捕前支聯會副主席鄒幸彤等人。大公報近日更引用23條的立法原則，指香港長和集團出售海外港口業務是違法。

香港維護國家安全條例（俗稱基本法23條立法）2024年在立法會全票通過，3月23日起生效。翻查資料，迄今最少有5宗檢控個案，全部涉及煽動罪行。

首宗案件涉及一名27歲男子，他被指穿著印有「光復香港、時代革命」衣物、戴黃色「F.D.N.O.L」口罩，即「五大訴求、缺一不可」的簡稱，在港鐵站遊蕩，並拒絕向警方出示身分證。

法官2024年判刑時表示，指被告煽惑他人紀念動亂，企圖使動亂的思想死灰復燃，判刑14個月。

另一名29歲男子被指多次在巴士椅背上寫上「民族自強」、「香港獨立」等字句，被判刑10個月；另一名58歲男子被指在社交平台發布239則訊息，提及「共產黨下台」、「習近平下台」等，被判刑14個月。

另外有2宗個案未完成審訊，包括社民連前成員周劍豪被指多次在社交平台發布鼓吹暴力及「引起他人憎恨政府」的訊息，包括有「革命」及「台獨」相關內容；另一名36歲男子被指於社交平台發布「煽動訊息」。

基本法23條下的「煽動罪行」，煽動意圖範圍廣泛，包括意圖引起中國公民及香港人對中國或香港政府產生憎恨、藐視或叛離，甚至是引起不同階層居民間的敵意。相關罪行最高可被判刑7年，較以往最高可被判刑2年大增。

港府於2024年5月28日宣布拘捕6人，聲稱指他們「利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文」，意圖煽動網友組織或參與非法活動，被捕者包括鄒幸彤。港媒報導，其他被捕者包括鄒幸彤母親及2名前支聯會常委。其後警方又再拘捕2人，包括鄒幸彤舅父。

23條修訂「監管釋囚條例」，明定如某囚犯因危害國安罪行服刑，除非懲教署長認定提早獲釋不會不利國安，否則不得因為獄中行為良好而獲減刑1/3。

此外，男子馬俊文因多次叫喊「港獨」等口號，2021年被判刑5年9個月。23條生效後，他無法因獄中行為良好獲減刑1/3，其後向法院提出司法覆核，是首宗有關23條立法的司法覆核案。法院裁定他敗訴。

除了港府動用23條作出拘捕或檢控外，近日備受國際關注的香港長和集團出售巴拿馬運河等海外港口業務，也被指違反23條的立法原則。

大公報3月21日刊登評論文章指出，「『一國兩制』方針的最高原則是維護國家主權、安全、發展利益」，這項原則「去年已被寫入香港法律，成為具法律效力的法律條文」。這次交易是導致國家安全和發展利益受損，「直接違背該項原則性條文。違反法律原則性條文也是違反法律」。

資料顯示，2024年「維護國家安全：『基本法』第二十三條立法」的公眾諮詢文件提到，在進行維護國家安全立法時，立法原則包括「維護國家主權、安全、發展利益，是『一國兩制』方針的最高原則」。

此後，外界即關注港府會否真會引用23條，處理長和集團出售巴拿馬運河等海外港口業務一事。

一國兩制 法律 香港

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