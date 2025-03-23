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美對陸加徵關稅「包含香港貨品」 港府批損人不利己、擬向世貿提申訴

中央社／ 台北23日電
美國對於來自中國的商品加徵關稅，措施同樣適用來自香港的貨品。香港商務及經濟發展局局長丘應樺表示，港府正準備為此向世界貿易組織提出申訴。圖為香港高等法院前的香港區旗和中國國旗。路透
美國對於來自中國的商品加徵關稅，措施同樣適用來自香港的貨品。香港商務及經濟發展局局長丘應樺表示，港府正準備為此向世界貿易組織提出申訴。圖為香港高等法院前的香港區旗和中國國旗。路透

美國對於來自中國的商品加徵關稅，措施同樣適用來自香港的貨品。香港商務及經濟發展局局長丘應樺表示，港府正準備為此向世界貿易組織提出申訴。

香港星島日報今天報導，丘應樺昨天在香港的電台節目，批評美國對中國貨品加徵關稅是無理打壓，香港作為獨立關稅區，將香港貨品與來自中國的產品混為一談完全錯誤。

丘應樺表示美國的作法違反世貿（WTO）規則，同時也是對香港的無理打壓，港府正準備向世貿提出申訴。

丘應樺批評，美國不斷加徵關稅，做法出現原則性和合法性問題，「損人不利己」。

他表示，港府為減少對港企業的影響，近年已積極為港商尋求其他經濟體市場，例如東協（ASEAN）、拉丁美洲，協助企業走出去。與此同時，香港企業已尋求不同的解決方法，包括將生產地搬離香港等，「總有應對方法」。

此外，港府也招商引資，不少中東國家及東協國家的企業也來港，貿發局已在外地設立60多個辦事處，希望協助港商引進不同的經濟體尋找商機。

美國稍早前公布加徵中國貨品一成關稅，當時表示適用於香港。美國總統川普之後透露在一成關稅基礎上加徵一成，即累計徵收兩成關稅。

丘應樺日前曾表示，香港出口到美國的貨品值僅港幣61億元，占整體出口貨量0.1%，占出口總值0.07%，對香港影響不是很大。

經濟發展 美國 香港

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