快訊

家中有20年沒被蟑螂入侵 昆蟲系教授親曝防蟑妙招

MLB／願代表台灣打經典賽！「費仔」春訓陷低潮 打擊率僅0.135

香港基本法23條立法滿1年 在台港人籲關注人權情況

中央社／ 台北23日電

香港基本法23條立法實施滿一年，在台港人與聲援團體今天上午在台北街頭舉行短講與行動劇，批評北京與香港鎮壓異議人士，並呼籲各界聲援香港政治犯、關注香港人權議題。

在台港人團體香港邊城青年與多個民團23日上午在鄰近台北捷運中山站的台北時尚廣場舉行「香港基本法23條實施將滿一年—反對香港國安惡法、聲援香港政治犯、拒絕中國跨境鎮壓」行動。香港基本法23條立法去年3月19日由香港立法會三讀通過、去年3月23日刊憲正式實施。

香港邊城青年秘書長馮詔天表示，去年香港政府推動23條三讀，內文含糊，無視社會的質疑，企圖全面打壓異議，將異議人士的聲音埋葬在監牢與審查之中。

他說，在屆滿1年的此時，透過街頭短講的方式，希望向大家說明香港的變化，並希望大家記住這一切。

活動現場安排了一齣名為「維尼不懷好意」的行動劇，盼台灣民眾能對中國有所警覺。

行動劇由「維尼」帶著微笑向台灣人民送出紅氣球，然而在港人、藏人、維吾爾人用針刺破氣球後，掉出的紙片上寫著中國人權侵害的紀錄，用這種方式揭示戳破中國的謊言，以及在謊言背後的陰險與蠻橫。

此外，現場也進行噴漆創作活動，重現被囚禁的香港政治犯面貌。

馮詔天說，塗鴉是過往在香港街頭時常可見的創作形式，然而在各式的運動之後，香港政府大力禁制，並用油漆等手段將這些街頭創作消除。即便如此，現在仍可以在一些香港巷弄間看到這類的創作，「這顯示香港人沒有放棄」。

他強調，目前在香港已經無法在公開的環境下從事這樣的創作，因此在海外的港人更需要做這些事情。

曾被中共關押的人權工作者李明哲今天出席並發表短講指出，香港的這些法律完全只是在看中國的意思，「要嚴就嚴、要鬆就鬆，香港有利益就要維持，沒有利益就要鎮壓」，看到香港的案例時台灣應該思考，「面臨同樣的敵人，要和中國維持什麼關係？以及，要不要相信中國政府說的話？」

人權 國安 香港

延伸閱讀

舒淇結婚9年發文放閃 馮德倫推聯名公仔！陳冠希力挺

廖偉翔呼籲投下反罷免一票 「不然柯建銘會當立法院長」

NJZ官司輸了禁私接活動「將提異議」 香港活動照常參加

NJZ官司輸了禁私接活動「將提異議」 香港活動照常參加

相關新聞

關稅武器終將反噬自身 陸駐美大使籲：讓「修昔底德陷阱」成為過去式

大陸駐美大使謝鋒22日表示，將關稅武器化如同迴旋鏢、終將反噬自身，強調中美不應惡性競爭導致摩擦螺旋升級，喊話美方回到對話...

石破茂尊重中方闡述的立場？日外交部抗議陸發布不實會談內容 要求刪除

在日本首相石破茂21日於東京會見大陸外長王毅後，日本外交部22日向大陸外交部提出抗議和交涉，原因是中方新聞稿提到「石破茂...

中日韓外長會推重啟自貿協定 王毅高喊：讓1+1+1>3

第11次中日韓外長會22日在日本東京舉行，三國外長就中日韓合作及地區、國際問題深入交換意見，為第十次中日韓領導人會議做了...

美情報總監透露 習近平家族仍持有鉅額商業利益

美國情報機構在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值...

國安條例周年 鄧炳強：續有居安思危意識

3月23日是香港「維護國家安全條例」生效一周年，保安局長鄧炳強22日出席活動時形容，香港是一本「很難讀的書」，「基本法」...

對台空飄氣球不斷 共軍揭秘氣象兵365天、24小時監測

共軍近年擾台手段之一是不斷施放空飄氣球。解放軍東部戰區在3月23日「世界氣象日」前夕刻意揭秘共軍空軍氣象兵，形容其為「把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。