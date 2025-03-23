香港基本法23條立法滿1年 在台港人籲關注人權情況

香港基本法23條立法實施滿一年，在台港人與聲援團體今天上午在台北街頭舉行短講與行動劇，批評北京與香港鎮壓異議人士，並呼籲各界聲援香港政治犯、關注香港人權議題。

在台港人團體香港邊城青年與多個民團23日上午在鄰近台北捷運中山站的台北時尚廣場舉行「香港基本法23條實施將滿一年—反對香港國安惡法、聲援香港政治犯、拒絕中國跨境鎮壓」行動。香港基本法23條立法去年3月19日由香港立法會三讀通過、去年3月23日刊憲正式實施。

香港邊城青年秘書長馮詔天表示，去年香港政府推動23條三讀，內文含糊，無視社會的質疑，企圖全面打壓異議，將異議人士的聲音埋葬在監牢與審查之中。

他說，在屆滿1年的此時，透過街頭短講的方式，希望向大家說明香港的變化，並希望大家記住這一切。

活動現場安排了一齣名為「維尼不懷好意」的行動劇，盼台灣民眾能對中國有所警覺。

行動劇由「維尼」帶著微笑向台灣人民送出紅氣球，然而在港人、藏人、維吾爾人用針刺破氣球後，掉出的紙片上寫著中國人權侵害的紀錄，用這種方式揭示戳破中國的謊言，以及在謊言背後的陰險與蠻橫。

此外，現場也進行噴漆創作活動，重現被囚禁的香港政治犯面貌。

馮詔天說，塗鴉是過往在香港街頭時常可見的創作形式，然而在各式的運動之後，香港政府大力禁制，並用油漆等手段將這些街頭創作消除。即便如此，現在仍可以在一些香港巷弄間看到這類的創作，「這顯示香港人沒有放棄」。

他強調，目前在香港已經無法在公開的環境下從事這樣的創作，因此在海外的港人更需要做這些事情。

曾被中共關押的人權工作者李明哲今天出席並發表短講指出，香港的這些法律完全只是在看中國的意思，「要嚴就嚴、要鬆就鬆，香港有利益就要維持，沒有利益就要鎮壓」，看到香港的案例時台灣應該思考，「面臨同樣的敵人，要和中國維持什麼關係？以及，要不要相信中國政府說的話？」