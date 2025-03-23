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石破茂尊重中方闡述的立場？日外交部抗議陸發布不實會談內容 要求刪除

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本首相石破茂（右）21日在東京會見大陸外交部長王毅。（新華社）
日本首相石破茂（右）21日在東京會見大陸外交部長王毅。（新華社）

日本首相石破茂21日於東京會見大陸外長王毅後，日本外交部22日向大陸外交部提出抗議和交涉，原因是中方新聞稿提到「石破茂尊重中方闡述的立場」的說法不符事實。

根據大陸外交部新聞稿，王毅與石破茂會見時強調，作為一衣帶水的近鄰，以誠相待、講信修睦是正確為鄰之道。日方應堅持「中日聯合聲明」等四個政治文件確定的原則，維護兩國關係的政治和法律基礎，實際履行在歷史和台灣問題上所做的重要政治承諾。

王毅也說，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。在這一重要關口，希望日方以對歷史、對人民和對未來負責任的態度，作出明智選擇，向世界發出正確信號。

根據大陸外交部新聞稿，石破茂表示，「日方充分認識日中四個政治文件的重要意義，尊重中方闡述的立場，願同中方加強交往合作，推動兩國關係向前發展，更好惠及兩國人民。」

日本駐華大使館隨後於22日在官網發表聲明指，「中方發布了上述消息後，日方已向中方提出抗議和交涉，並要求中方立即刪除與事實不符的這一表述」。日方對中方發佈了不符事實的內容表示遺憾。

聲明並指，在此次王毅的拜會中，石破茂具體提出了東海局勢、在大陸日本人的安心安全、早日釋放被拘押日本人、取消對日本水產品的進口限制、恢復進口牛肉等農產品問題等，還強調需要減少這些懸而未決問題和課題。

聲明最後再次強調，石破茂並沒有表示「尊重中方闡述的立場」，中方發布的內容完全不屬實。

據共同社報導，日本外交部23日就此向中方提出抗議。

外交部 日本 王毅 石破茂 關係

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