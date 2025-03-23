提美中對話要求 戴恩斯23日見李強

與美國總統川普關係親近的蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯正在北京訪問，這次訪問是川普返白宮後首次美國議員訪陸，在中美關係動盪未定之際，受到各方關注。大陸外交部副部長馬朝旭已在廿一日與其會見，且層級逐漸提高，昨天大陸副總理何立峰會見戴恩斯，今天（廿三日）戴恩斯並將與大陸總理李強會晤。

戴恩斯於三月廿日降落於北京，他是美國總統川普重返白宮以來，首位在北京與中共高級官員進行面對面會談的美國議員。據大陸外交部，廿一日馬朝旭（排名第一的副外長，正部級）會見戴恩斯時，雙方「就中美關係和共同關心的問題深入交換意見」。

美聯社指出，昨天大陸副總理何立峰會見戴恩斯，兩人在媒體鏡頭前熱絡互動，何立峰還向媒體透露戴恩斯周日將與總理李強會晤，李強將向戴恩斯介紹大陸的政策。

新華社報導，何立峰在會見戴恩斯時表示，大陸堅決反對將經貿問題政治化、武器化、工具化，願同美方在相互尊重、平等互利基礎上開展坦誠對話。何立峰強調，中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。戴恩斯表示，「美中關係非常重要，雙方應加強對話，我願在這方面多做些實事」。

美國駐北京大使館則在社群媒體上公布戴恩斯與何立峰的會晤紀要，戴恩斯表達了川普總統一直以來的要求，即中國對從本國流出的芬太尼前體進行阻斷，並表示希望兩國「在不久的將來可以舉行進一步的高級別對話」。

戴恩斯說，這次訪問正值中美需要討論一些重要議題之際，「我始終堅信建設性對話，這也是我多年來每次訪問大陸的宗旨」。

另據英媒路透報導，戴恩斯說自己在大陸「有很多老朋友」，且期待與李強會面，他曾於七年前李強擔任上海市委書記期間與之會面。兩人本次會面適逢北京舉行的「中國發展高層論壇」開幕，預計有數十位外國企業ＣＥＯ出席，其中包括美國公司的代表。

一年一度的中國發展高層論壇於廿三至廿四日在北京釣魚台國賓館舉行，近期許多外企高管已陸續到訪北京準備參會，並密集與大陸官員會晤。文章透露，未來一段時間，有十幾位跨國公司高管將到訪大陸商務部，其中美國企業將占約三分之二。