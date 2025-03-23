王毅拜會日相 籲履行台灣問題承諾

日本首相石破茂廿一日在東京會見到訪的中共政治局委員兼外長王毅，王毅就台灣議題表示，日方應堅持「中日聯合聲明」等四個政治文件確定的原則，切實履行在台灣問題上作出的重要政治承諾。

在兩人會晤前，甫傳出前總統蔡英文去年本擬訪問日本未果、及日本自衛隊前幕僚長岩崎茂出任我行政院政務顧問，北京就後者已表示「向日方提出了交涉」。

據大陸外交部官網，王毅表示，石破茂就任首相以來重啟雙邊關係改善進程，雙方理應增進互信、加強合作，為世界提供更多的穩定性和確定性。

王毅強調，作為一衣帶水的近鄰，以誠相待、講信修睦是正確為鄰之道。日方應堅持「中日聯合聲明」等四個政治文件確定的原則，維護兩國關係的政治和法律基礎，實際履行在歷史和台灣問題上所做的重要政治承諾。

王毅呼籲日方應堅持「中日聯合聲明」等四個政治文件的原則，切實履行「在歷史和台灣問題上作出的重要政治承諾」。王毅並稱，今年是中國人民抗日戰爭勝利八十周年。在這一重要關口，希望日方以對歷史、對人民和對未來負責任的態度，作出明智選擇，向世界發出正確信號。

消息指石破茂表示日方充分認識四個政治文件的重要意義，尊重陸方闡述的立場，願推動兩國關係向前發展。然而日本外務省廿二日晚間表示，石破並未提及尊重陸方闡述立場，並要求中方修正此一與事實不符的說法。

日本內閣官房長官林芳正當日亦與王毅會晤。王毅強調四個文件「就妥善處理歷史、台灣問題立下了規矩」，希望日方樹立「對華正確認知」。林芳正表示，在台灣問題上，日方堅守一九七二年「日中聯合聲明」的立場沒有任何改變。

王毅還會晤了自民黨前幹事長二階俊博等「日本友人」。

王毅昨天並與日本外相岩屋毅舉行會談，共同社指出，雙方就全面推進擴大共同利益的「戰略互惠關係」達成共識。隨後舉行六年來首度召開的「日中經濟高層對話」，討論水產品禁令、大陸恢復進口日本牛肉與大米等議題。

稍早王毅在與南韓外長趙兌烈會談時表示，面對「單邊主義逆流和霸道霸凌行徑」，雙方要共同反對脫鉤斷鏈。

中日韓外長會 同意盡快辦3國峰會

王毅、岩屋毅與趙兌烈昨天還舉行三方會談，三方同意加快籌備工作，盡早舉行領導人會面。王毅並意有所指地強調「遠親不如近鄰」，指出「中日韓關係搞好了，地區和平穩定就多一份保障」，他喊話日韓「樹立正確二戰史觀」，並呼籲早日重啟中日韓自貿協定談判。