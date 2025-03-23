兩岸觀策／台海穩定 只能寄望川習會？

在經過兩岸最新一輪的法律戰（反滲透法和反分裂法）與軍事較量（立即備戰操演和聯合戰備警巡）後，現在已有一種觀點認為，穩定台海只剩最後一種途徑，即川普和習近平的直接談判，目前看來六月登場的可能性較高。

賴總統在三月十三日大動作舉行記者會，祭出國安十七項策略，劍指中共近年對台滲透和統戰作為，宣布的隔天就是中共制定實施反分裂法廿周年，時機敏感，但從賴總統如此有系統的陳述和出招，顯然籌備已久，不像是只針對反分裂法而來，而更像是為國內強力塑造中共對台威脅緊迫，以此燒旺大罷免的氣焰，恐怕才是賴總統「大出場」的主因。但以升高兩岸對抗、甚至定性對岸為敵對勢力，作為內部政爭的柴火，也等同關上兩岸對話的大門。

賴總統的國安十七條宣布後，中共再次發動聯合戰備警巡對台施壓，值得注意的是，這次中共未透過國防部或東部戰區發布軍演消息，最早是由外交部發言人以回應「大陸官媒」的方式，證實共軍演習，並重點針對「外部勢力」縱容支持台獨，當晚國台辦才表態批判台獨。整套操作明顯刻意淡化共軍角色，針對美國意圖明確。

美國務院在魯比歐領導下的制式反應中，用了「明目張膽」等強硬措詞，還用中共外長王毅的話，反酸北京豈能自稱是動盪世界中的穩定力量。這完全反映魯比歐的立場，但還是要看川普，幾天之後，川普說，他不反對在六月與習近平舉行峰會，又說希望美中「和睦相處」。川普對北京綿裡藏針，一切都要上桌談。

不久後川習會可能登場，台灣幾無話語權。更糟的是，在川普一頓操作下，台積電奉上對美高額投資，未來最先進技術能否掌握在自己手上也很難說，用國際關係術語，台灣對美的戰略價值明顯下降，導致在美中台架構中，台灣嚴重被邊緣化。有人反駁說，美台合力下，台灣價值依舊，這是自我安慰。

事實上，面對川普風暴，北京仍展現戰略定力，一方面是大陸對美出口占比已降至百分之十一，貿易戰固然會傷到大陸經濟，但不至於無法承受。另方面，北京利用美國與其盟邦離心，拉攏鞏固與其他國家關係。但美中終究要坐下來談，這除了有大國關係結構因素，還因為在川普的國際觀點中，更看重美中俄等大國交易的分量。其次是美中近年在亞太地區軍力變化，衝突不再是美國選項，更遑論為台出兵。

美國務院裡有位對川普兩次競選有功的共和黨理論大師（蘇起給他的定位），即目前領導國務院政策計畫處（內部智庫）主任Michael Anton，其在二○二一年、即自國安會卸任不久後的文章明確指，「為台灣打仗明顯不符合美國利益」，而就算有，也無法保證美國一定能贏。

國際現實殘酷，台灣不能再當鴕鳥。白宮前國安顧問蘇利文日前在卡內基國際和平基金會指，一中政策其實詭異，有很多內在矛盾，但它很有效。同理，兩岸問題糾纏數十年，若能有個「雖矛盾但有效」的共識，大家都好過，而非任令火車對撞，這結果是大陸重傷，台灣變烏克蘭。