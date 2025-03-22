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擁鉅額商業利益！美情報總監揭習近平家族財富 可能間接打理資產

中央社／ 東京22日綜合外電報導
大陸國家主席習近平。圖／新華社資料照
大陸國家主席習近平。圖／新華社資料照

美國情報機構在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，由加巴德（Tulsi Gabbard）領導的美國國家情報總監辦公室（The Office of the Director of National Intelligence,ONDI）20日發布題為「中國共產黨領導階層的財富和腐敗活動」（Wealth and Corrupt Activities of the Leadership of the Chinese Communist Party）的報告。

報告中說，2012年媒體披露有關時任總理溫家寶和習近平家族積累鉅額財富的調查報導後，「習近平可能已敦促家人出售持股」。

報告提及，根據產業研究提供的證據顯示，截至2024年，習近平的家族仍持有數以百萬美元計的商業利益和金融投資，儘管目前的數據還無法將這些投資直接與習近平掛鉤，但這些資產可能是由他間接打理。

習近平於2012年擔任中共總書記，並於隔年成為中國國家主席。

這份報告深入分析中國政府和軍中貪腐猖獗的結構性因素。國家情報總監辦公室說，權力集中和缺乏獨立制衡或問責機制，「特別是在省級層面」，導致官員的合法收入藉由貪腐暴增4至6倍。

高層官員藉由貪污受賄所獲得的收入，往往與他們的職級和權責相稱，並且比基層官員撈更多。

據ONDI，堪稱中國橡皮圖章的全國人大民代表大會，就是腐敗如何運作的典型例證。這個為人所覬覦、象徵權力和權威的機構，能夠過目政府的機密文件。

報告中說：「人大代表所能獲得的豐厚利益，促使另有所圖者不惜以行賄等高昂代價取得這個身分，並於任期內甚至卸任後收賄受賄，促成有利可圖的商業交易」。

美國 習近平 財富

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