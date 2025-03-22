大陸與日本重啟「經濟高層對話」 王毅：雙方非對手

中共政治局委員兼外長王毅訪問日本的行程，於22日和日方舉行雙邊睽違6年的「經濟高層對話」，王毅提出互為夥伴，而不是對手；互為機遇，而不是風險，並呼籲「平衡解決各自合理關切」。日方則和陸方確認了解除水產品禁令的工作進展，但未具體確認日期。

據大陸外交部，此次「經濟高層對話」為第六次舉行，雙方15個政府部門負責人出席，由王毅與日本外相岩屋毅共同主持。王毅表示，今天時隔6年舉行中日經濟高層對話，旨在落實兩國領導人重要共識，加強經濟發展戰略和宏觀經濟政策溝通，為全面推進中日戰略互惠關係提供堅實經濟支撐。

公開資料顯示，雙方上一次經濟高層對話是2019年4月14日在北京舉行，當時和王毅共同主持的是時任日本外相河野太郎，時任大陸總理李克強也在中南海紫光閣會見日方官員。2020年疫情發生後雙邊關係惡化，此次是王毅2020年11月以來再次訪日。

王毅表示，雙方「邦交正常化」以來，雙邊貿易增長了300多倍，連續15年保持3,000億美元的高水平，累計雙向投資近1,400億美元。充分印證中日互為夥伴，而不是對手；互為機遇，而不是風險，應當相互支持，而不是彼此割裂。

他強調，面對世界經濟格局深刻調整，單邊保護主義甚囂塵上，經濟全球化遭遇逆流，中日兩國作為世界主要經濟體，應當樹立正確相互認知，給合作共贏做「加法」，對問題分歧做「減法」，給動盪世界提供確定性。

他拋出四點，倡議加快推進經貿合作轉型升級、實現強強聯手、彼此成就、平衡解決各自合理關切、加強區域和多邊合作等，最後王毅總結指，面對單邊保護主義肆虐，此次對話發出了支持自由貿易體制、遵守國際貿易規則、順應經濟全球化的聲音，「可謂正當其時，將會得到國際社會廣泛歡迎」。他呼籲雙方要進一步開闊思路，拓展新興領域合作，為中日戰略互惠關係持續注入新內涵。

另據日本共同社消息，在雙方經濟高層對話上，關於中國大陸因東京電力福島第一核電站核廢水排海而暫停進口日本水產品，「確認了旨在恢復進口的相關工作的進展」。