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大陸副總理會見美國參議員 拋出願與美方開展坦誠對話

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸副總理何立峰22日會見美國參議員戴恩斯，拋出「願同美方在相互尊重、平等互利基礎上開展坦誠對話」。圖為何立峰先前與外國政要會晤。圖／路透
大陸副總理何立峰22日會見美國參議員戴恩斯，拋出「願同美方在相互尊重、平等互利基礎上開展坦誠對話」。圖為何立峰先前與外國政要會晤。圖／路透

親近美國總統川普的共和黨籍參議員戴恩斯正在大陸訪問，22日與中共政治局委員兼大陸副總理何立峰會晤，何立峰提出大陸反對將經貿問題政治化，「願同美方在相互尊重、平等互利基礎上開展坦誠對話」。美方公布的消息則指，戴恩斯呼籲雙方在不久的將來「舉行進一步的高級別對話」。

據新華社，何立峰在會見戴恩斯（Steve Daines）時表示，大陸堅決反對將經貿問題政治化、武器化、工具化，願同美方在相互尊重、平等互利基礎上開展坦誠對話。何立峰強調，「中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界」。戴恩斯表示，「美中關係非常重要，雙方應加強對話，我願在這方面多做些實事」。

美國駐北京大使館則在社群媒體上公布戴恩斯與何立峰的會晤紀要，內容提到戴恩斯對今天與何立峰的會晤表示歡迎。戴恩斯表達了川普總統（Donald Trump）一直以來的要求，即中國大陸對從本國流出的芬太尼前體進行阻斷，並表示希望兩國在並表示希望兩國「在不久的將來可以舉行進一步的高級別對話」。

此外何立峰22日也會見了新加坡淡馬錫董事長林文興一行，何立峰表示，今年以來大陸經濟保持回升向好勢頭。大陸對外開放的大門會越開越大，營商環境也會越來越好，雙邊深化合作空間廣闊，歡迎淡馬錫和其他國際投資者赴陸投資展業，分享巨大市場和發展機遇。林文興表示，淡馬錫一如既往看好大陸發展前景，將繼續深耕大陸市場。

川普 經貿 美國

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