中日韓外長會登場 陸外交部：為領導人會議做了準備

第11次中日韓外長會22日在北京舉行，大陸外交部長王毅、日本外相岩屋毅和韓國外長趙兌烈共同出席。根據大陸外交部發布的新聞稿，三國外長就中日韓合作以及地區和國際問題深入交換意見，為第十次中日韓領導人會議做了準備，王毅並表示要早日重啟中日韓自貿協定談判並爭取盡早達成。

相較於共同社報導，岩屋毅在會談後的聯合記者會表示，針對日中韓領導人會談，三國外長「達成了一致，將為了儘早在合適的時間舉行而加速各項作業」；大陸外交部官網先發布一則王毅在會後記者會的新聞稿提到，三方就年內舉行第十次中日韓領導人會議進行了有益溝通，將努力為此營造良好條件和氛圍；之後發布的新聞稿〈第11次中日韓外長會在東京舉行〉，則直接點出三國外長為第十次中日韓領導人會議做了準備。

該新聞稿寫道，王毅表示，中日韓三國合作啟動20多年來取得積極成果，事實證明，合作越實，三國抵御風險的能力就越強，賦能發展的基礎就越牢，促進人民相知相親也就越見成效。

王毅提到，今年是聯合國成立80周年，也是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。真誠反省歷史才能切實開創未來。三國應重溫「正視歷史、面向未來」的共識，堅守合作初心，推動中日韓合作發揮「1+1+1>3」的作用，造福三國、地區和世界。

在經貿合作方面，早日重啟中日韓自貿協定談判並爭取盡早達成，擴大相互貿易投資，設立中日韓出口管制對話機制，維護產供鏈穩定暢通；科技創新方面，設立中日韓數位經濟合作對話機制，歡迎日韓積極參與中方正在籌建的中日韓創新合作中心。

人文交流方面，努力實現到2030年實現4000萬人次的互訪目標，辦好2025-2026年中日韓文化交流年，持續打造「東亞文化之都」、「亞洲校園」品牌，弘揚東亞優秀傳統文化，促進人民相知相親；同時深化健康老齡化、醫療衛生、新能源、綠色發展、生態環境保護合作，加強災害管理、警務、反恐合作，共同應對非傳統安全挑戰。

王毅表示，中日韓應堅持開放型經濟大方向，共同高舉自由貿易旗幟，堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制，營造開放、包容、非歧視的國際經濟環境，共同維護地區和平和世界安寧。要發揚重信守諾的東方傳統，堅持獨立自主、團結自強，把亞洲的命運掌握在自己手中。