會見林芳正 王毅：中日就台灣問題立下規矩 希望日方重信守諾

大陸外交部長王毅與日本內閣官房長官林芳正21日在東京會見。根據大陸官媒的新聞稿，王毅指出，中日四個政治文件奠定了中日關係的政治和法律基礎，就台灣問題立下了規矩，希望日方樹立對華正確認知；林芳正則表示，日方堅守1972年日中聯合聲明的立場沒有任何改變。

根據日本外務省21日發布的公告，林芳正在21日下午接見了到日本出席日中韓外長會談的王毅，雙方就日中關係整體交換了意見。林芳正提到日中雙方關心的具體問題，強調要拿出成果，讓兩國國民都為日中關係取得的進展感到高興。此外，林芳正提到請各方合作，以盡快解決綁架問題（拉致問題，通常特指北韓的綁票事件）。

而據新華社22日的報導，王毅說，當前中日關係重啟改善發展進程。中方願同日方一道，落實大陸國家主席習近平與日本首相石破茂利馬會晤重要共識，按照中日四個政治文件確立的原則和方向，共同努力全面推進中日戰略互惠關係。

王毅表示，中日四個政治文件奠定了中日關係的政治和法律基礎，其中就妥善處理歷史、台灣問題立下了規矩，希望日方樹立對華正確認知，在重大原則問題上重信守諾，排除雜音干擾，推動兩國關係沿著正確軌道健康穩定發展。

林芳正表示，在台灣問題上，日方堅守1972年日中聯合聲明的立場沒有任何改變。日方願同中方加強各領域交流合作，期待時隔6年舉行的日中經濟高層對話取得豐碩成果，助力日中關係持續發展，更好惠及兩國人民。

上述提到的1972年日中聯合聲明，是指1972年9月29日簽署的一份聯合聲明，標志中華人民共和國與日本建交。日本承認中華人民共和國是中國唯一合法政府。此外，聲明第三條表明，中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。而日本國政府充分理解並尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。

日本首相石破茂去年11月與大陸國家主席習近平會見時，新華社的報導中也曾提到，石破茂表示在台灣問題上，日方堅守1972年日中聯合聲明的立場絲毫沒有改變。