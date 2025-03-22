王毅會趙兌烈：無論韓國內局勢如何變化，中國堅持中韓睦鄰友好

據大陸外交部網站，當地時間2025年3月21日，大陸外交部長王毅在東京會見共同出席第11次中日韓外長會的韓國外長趙兌烈。王毅說，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的夥伴，應當常來常往，越走越近。無論韓國國內局勢如何變化，我們都始終堅持中韓睦鄰友好。

趙兌烈表示，韓方高度重視韓中合作，珍惜當前韓中關係改善發展的良好勢頭，願以舉辦亞太經合組織領導人非正式會議等為契機，加強雙方高層往來合作，拓展地方、議會、青年、文化等各領域交往，增進兩國國民友好感情。當前國際情勢動盪不定，韓方願同中方加強溝通協調，共同維護區域和平與穩定。

王毅表示，今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年，也是韓國光復80週年，具有特殊重要意義。歷史是一本教科書，為我們帶來啟迪警示，也照亮前進道路。中國對韓政策保持穩定性，無論韓國國內局勢如何變化，我們都始終堅持中韓睦鄰友好。

他表示，希望韓方堅守建交初心，奉行積極友好的對華政策，同中方一道，推動中韓戰略夥伴關係朝著正確方向發展，為地區和世界和平繁榮作出各自貢獻。

王毅介紹了全國兩會所確定的經濟與社會發展目標，強調中國經濟維持強勁成長和韌性活力，將繼續以高品質發展為包括韓方在內的各國帶來新機會。

他說，今明兩年韓方將同中方接力舉辦亞太經合組織領導人非正式會議，雙方要落實兩國領導人共識，相互支持彼此成功辦會。今年是中韓自貿協定生效10週年，雙方必須加速推動自貿協定第二階段談判，爭取早日達成協議。

王毅說，中韓都是自由貿易的受益者和維護者，面對單邊主義逆流和霸道欺凌行徑，雙方要共同抵制“小院高牆”，共同反對「脫鉤斷鏈」，共同維護全球供應鏈產業鏈穩定暢通。

消息稱，雙方也就中日韓合作、朝鮮半島局勢等共同關心的問題交換了意見。

而就在王毅與趙兌烈在東京會面的同一天，據朝中社，北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩會見了率領俄羅斯聯邦安全委員會代表團訪問北韓的俄羅斯安全委員會秘書長蕭依古。蕭依古鄭重轉達了俄羅斯總統普亭對金正恩的問候和重要親筆信。

金正恩表示，俄羅斯軍民正在展開的特別軍事行動顯示了不屈不撓的力量、愛國主義和正義事業。將一如既往，繼續對俄羅斯維護國家主權、領土完整和安全利益的鬥爭予以始終不渝的支持，是朝鮮民主主義人民共和國政府堅定不移的選擇和意志。

報導稱兩人在交談中，表示兩國國家領導階層要無條件履行全面戰略夥伴關係條約各條款的意願。金正恩與蕭依古就擴大和加強包括安全領域在內的各領域交流合作的願景工作進行了重要而有益的交談。