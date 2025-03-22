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王毅會石破茂：中日應加強合作為世界提供更多確定性
據大陸外交部網站消息，日本首相石破茂21日在東京會見的中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅。王毅向石破茂表示，中日同為有重要影響的國家，面對變亂交織的國際情勢和層出不窮的全球挑戰，雙方理應增進互信、加強合作，為世界提供更多的穩定性和確定性。
石破茂請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候，他表示，去年11月，他同習近平主席就全面推進日中戰略互惠關係和構建建設性、穩定的日中關係達成重要共識，推動兩國各領域合作取得新成果。日方充分認識日中四個政治文件的重要意義，尊重中方闡述的立場，願同中方加強交往合作，推動兩國關係向前發展，更好惠及兩國人民。
王毅向石破茂轉達了中國領導人的問候，表示首相就任以來，中日兩國重啟雙邊關係改善進程。習近平主席同首相先生在秘魯首都利馬成功會晤，一致同意全面推進中日戰略互惠關係，為中日關係發展指明方向、注入動力。
他說，中日同為有重要影響的國家，攜手為亞洲開闢更好未來是雙方的共同使命。面對變亂交織的國際情勢和層出不窮的全球挑戰，雙方理應增進互信、加強合作，為世界提供更多的穩定性和確定性。
王毅強調，作為一衣帶水的近鄰，以誠相待、講信修睦是正確為鄰之道。日方應堅持《中日聯合聲明》等四個政治文件確定的原則，維護兩國關係的政治和法律基礎，實際履行在歷史和台灣問題上所做的重要政治承諾。
他表示，今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年。在這一重要關口，希望日方以對歷史、對人民和對未來負責任的態度，作出明智選擇，向世界發出正確信號。
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