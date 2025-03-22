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石破茂會見中日韓三國外長 王毅：面對不確定上升的世界遠親不如近鄰

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
當地時間2025年3月21日，日本首相石破茂集體會見中日韓三國外長。 大陸外交部網站
當地時間2025年3月21日，日本首相石破茂集體會見中日韓三國外長。 大陸外交部網站

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅昨21日在東京出席日本首相石破茂集體會見中日韓三國外長時表示，中日韓合作起步早、成果多、潛力大，為增進三國相互了解、促進互利合作發揮了重要作用。中方高度重視中日韓合作，對合作前景抱持信心。我們三國都有一句諺語，「遠親不如近鄰」。面對不穩定、不確定明顯上升的世界，這句充滿東方智慧的格言更凸顯了三方合作的重要現實意義。

王毅表示，中日韓關係搞好了，地區和平穩定就多一份保障。中日韓合作深化了，區域國家就能更好地應對各種外來挑戰。

王毅強調，今年是中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利80週年。正確對待歷史，才能更好開闢未來。希望日韓同中方一道，樹立正確二戰史觀，堅持多邊主義理念，維護聯合國核心地位，推動三方合作不斷發展，為區域和世界和平繁榮作出各自的貢獻。

而根據日本共同社報導，石破茂21日在官邸與中國外長王毅、韓國外交部長趙兌烈會面。他石破茂表示：「兩國均為極為重要的鄰國。包括懸而未決事項在內，願開展對話並建構面向未來的合作關係。」

報導稱，石破茂就日中韓外長會談強調：「由衷期待成為有意義的會談。」為實現朝鮮綁架日本人問題的立即解決，他向中韓尋求理解與協助。石破也與王毅、趙兌烈進行了個別會面。官房長官林芳正也分別與兩人會談。

共同社報導稱，上一次日中韓外長會談是2023年11月在韓國舉行。此次將就推動核子與飛彈開發的北韓等地區局勢及人文交流進行商討。

日外相岩屋毅22日將與趙兌烈、王毅分別舉行會談。日中之間將時隔約6年再次舉行經濟部長等也一同參加的「日中經濟高層對話」。

當地時間2025年3月21日，日本首相石破茂集體會見中日韓三國外長。 大陸外交部網站
當地時間2025年3月21日，日本首相石破茂集體會見中日韓三國外長。 大陸外交部網站

抗日戰爭 王毅 石破茂

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