陸副外長馬朝旭 會見美參議員戴恩斯
與美國總統川普關係密切的共和黨籍參議員戴恩斯，正在北京展開訪問，據大陸外交部今夜發布訊息，大陸副外長馬朝旭21日會見了戴恩斯，「雙方就中美關係和共同關心的問題深入交換意見。」
據大陸外交部今夜發布訊息，3月21日，外交部副部長馬朝旭會見美國共和黨聯邦參議員戴恩斯，雙方就中美關係和共同關心的問題深入交換意見。
在此之前，戴恩斯已於20日抵達北京，展開對中國大陸的訪問，大陸外交部發言人毛寧下午在例行記者會上表示，中方歡迎戴恩斯訪華，也歡迎包括國會議員在內的美國各界人士訪華。
毛寧還說，中方一貫認為，中美關係保持穩定、健康、可持續發展，符合兩國人民的共同利益和國際社會的普遍期待。
戴恩斯此行將在北京，和多位中方人士展開互動交流，綜合彭博社、金融時報等外媒報導，戴恩斯很可能在22日，與大陸高層領導人舉行會見，也可能與大陸國家主席習近平會談，被認為是川普重返白宮以來兩國少有的高層直接交流，也可能是為中美領導人會晤做準備。
美國駐華大使館已在社交平台發布了戴恩斯抵達的消息，並配上他與日前剛就任的美國駐華使館臨時代辦武安妮（Anny Vu）的合影。
對於戴恩斯此訪，據澎湃新聞，中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任刁大明指出，作為川普第二任期以來首個訪問中國的共和黨陣營高級別官員，戴恩斯訪華對於中美互動而言能發揮一定的穩定作用。
戴恩斯過去在第一任參議員任期，就是川普的堅定支持者，也是美國共和黨內少數具有在大陸工作經驗的政治人物。1990年代，他曾作為美國企業高管，在大陸和香港工作過六年。
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