「鼓吹武統」我再廢2陸配居留權

陸配「亞亞」近日因為言論被政府認為「鼓吹武統」而遭廢止居留權並限期離境，昨天新增兩名陸配「小微」、「恩綺」也被移民署以相同的理由廢止居留許可。海基會昨天表示支持政府對「亞亞」的做法，並強調若是「不處理，它會像癌症一樣蔓延」。

移民署昨天指出，「小微」發布的影片，有「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」言論，是「涉及消滅我國主權之鼓吹武統侵略」，經會商陸委會等機關意見後，已廢止其依親居留許可，五年不得再申請，並要求其限期離境；「恩綺」亦因發布影片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」及「台灣是中國不可分割的一部分」，被認定鼓吹武統，遭廢止長期居留許可並限期離境。

海基會秘書長羅文嘉昨天下午主持記者會，本報記者詢問，海基會是否會建立輔導機制，告訴陸配在台灣生活「什麼話能講、什麼話不能講」？對此他表示，台灣紅線「其實就這一條而已」，這些網紅「並非不知道這些事情不該做」。

羅文嘉說明支持政府對「亞亞」的處分，且強調「這個事情必須要處理，不處理會像癌症一樣蔓延，就會吞噬掉正常的運作」，「正常的細胞發展會受到壞的細胞的影響」。

至於媒體詢問「亞亞」喊話不希望與三個孩子分離，及其子女在台灣被歧視是否介入協助？對此羅文嘉並未具體回應，仍指如果主張中華民國不存在，這不在民主制度言論自由的範疇。他並對「亞亞」以孩子作為訴求（不想分開），「保留滿大的問號」。

羅文嘉隨後喊話國人，不要因為少數配合中共統戰言論的網紅，影響到對大部分陸配的看法。

陸委會副主委梁文傑廿日應詢回應「小微」、「恩綺」情況時說，每個案件不一樣，「亞亞」是提倡武統，其他案子的言論可能與國家安全或社會秩序有關，但並未涉及武統，處理上會有輕重的不同。

對於政府為何最終仍對「小微」、「恩綺」祭出同樣處分？陸委會昨晚僅表示，相關事實業經主管機關調查認定，並已對外說明。