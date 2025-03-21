大陸野心日增引國際關注 吳志中：聯手盟友嚇阻以保世界安全

中國軍演頻繁引國際關注。外交部政務次長吳志中20日向法國國際廣播電台表示，台灣對北京採勸阻政策，首先強化國防與自衛決心，並透過經濟、外交強化與盟友合作；國際挺台聲量增加，因台海穩定也是國際安全。

中國軍演日益頻繁，不斷升高台海緊張，在如今動盪的地緣政治局勢下，更加引起世界關注。法國國際廣播電台（RFI）20日專訪外交部政務次長吳志中，向法語聽眾分析台海情勢與台灣立場。

就在16日，國軍偵獲59架中國軍機與9艘軍艦在台灣附近繞行，規模創近期新高。對此吳志中表示，中國正為入侵台灣做準備，台灣人並不天真，了解這是幾年來的事實—中國正準備侵台，其入侵野心已昭然若揭。

然而，中國做準備並不意味就能遂其所願，吳志中說，台灣正盡最大努力阻止中國侵略，最重要的是，台灣的穩定符合各方利益，特別是台灣半導體與世界未來息息相關。

吳志中強調，台灣現在採取「非今日政策」（NotToday Policy），就是「今天不是侵台的時候」，目的是要勸阻中共領導人習近平，讓習慎思今天是否適合對台發動攻擊。

吳志中說，勸阻中國侵台策略奠基於三大支柱。首先，台灣正大幅增強國防能力，同時增加國防預算，使其占國民生產毛額的3%，「我們必須先明確地表明台灣有自我保衛的強大意志」。

其次，是主要軍事強國對台海穩定的支持。「美國人在，一艘日本軍艦日前穿越台灣海峽...去年美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、法國、德國、荷蘭、義大利等主要軍事強國都在該地區巡航，都向中國傳遞維持現狀符合所有人最佳利益，中國不應試圖改變」。

最後，是國際社會為台發聲的能量，如七大工業國集團（G7）、20國集團（G20）都發表聲明，支持台灣參與國際組織。換言之，儘管中國的威脅更加明顯，但國際社會對台灣的支持也更加顯著。

記者詢問，當看見美國總統川普拋棄烏克蘭時，是否擔心同樣狀況發生在台灣。

吳志中回覆，「台灣不是烏克蘭，因為台美的共同國家利益比美、烏的共同國家利益大得多」，他不認為台灣處境有所惡化。

他說，儘管台灣非烏克蘭，但俄烏戰爭也影響台灣，讓人民清楚看見一個大國可以突然為了自身利益侵略一個小國，這種情況不應發生，台灣堅決反對這種模式。

他指出，美國對於台海也採取模糊政策，「不為台灣提供防禦作出明確保證，以避免過度刺激中國，因中國對台灣問題往往缺乏理性態度」。

但他分析，若從美國表態來看，對台提供防禦的保證比過去強烈，且從國務卿盧比歐（Marco Rubio）所宣布的政策來看，美國對台支持比以往更為顯著。他強調，台灣高層與美國政府都有直接聯繫。

盧比歐19日才表示，美國政策向來是不應以武力或任何方式強迫改變台灣的地位，這也是總統川普的政策，並認為可以「透過讓奪取台灣的代價高於習近平所認為的益處來拖延及嚇阻攻台」。

記者詢問，台灣半導體製造業領導者的地位是否足以確保其安全。吳志中指出，「半導體只是其中一個元素，也是台灣與世界共享的重要元素」，此外，台灣有自我捍衛的意願，也持續在外交上努力。

他說，因此為確保台灣安全的三大元素，首先是國防，其次是經濟與工業，及台灣半導體為世界共同利益，第三則是外交努力，以及近年來良好的外交成果。

在回覆國際社會是否提供台灣足夠支持時，吳志中說：「國際支持永遠不夠，歷史告訴我們，永遠沒有百分之百的保證。百分之百保證通常意味簽署條約，而條約並不總是被遵守。」

吳志中指出，台灣所要做的是繼續努力，如加強與國際社會的討論及合作，以此作為構成台灣乃至整個世界未來所需的保證或國際支持。