快訊

遭影射放消息？葛斯齊開戰S家「別再噁心」 賈永婕不忍回應了

現場尖叫四起！花蓮火車站前計程車暴衝 民眾痛苦倒地哀嚎

聽新聞
0:00 / 0:00

遭不明人士寄炸彈威脅信 陸委會：嚴厲譴責製造恐嚇

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會21日針對恐嚇威脅信表示，嚴厲譴責不法人士製造恐嚇社會治安之違法行為。（圖／本報資料照片）
陸委會21日針對恐嚇威脅信表示，嚴厲譴責不法人士製造恐嚇社會治安之違法行為。（圖／本報資料照片）

近日「神韻藝術團」在台灣的多場演出都收到恐嚇爆炸信的威脅，陸委會昨天（20日）在記者會上，回應相關情況時力挺藝術與表演自由，但昨晚收到不明人士寄出的恐嚇爆炸信，並要求陸委會不要再支持法論功，對此陸委會21日晚間首度回應強調，嚴厲譴責不法人士製造恐嚇社會治安之違法行為。

陸委會21日指出，接獲民眾電子恐嚇郵件指稱該會所在之大樓遭放置炸藥，並要求該會聲明反對法輪功及神韻藝術團，否則將予引爆。陸委會於第一時間完成報案程序，並經會同相關單位安全檢查中央聯合辦公大樓（北棟），均未發現所謂炸藥或可疑物品，全案後續將由警方進行偵辦處理。

陸委會強調，「我們絕不接受也不會容忍有心人士採取非理性甚至違法手段，威脅社會治安與國家安全，對於此種違法行為，政府也一定會依法處理」。

此前在20日下午，對於好幾個縣市的神韻藝術團演出，遭炸彈恐嚇信威脅，陸委會副主委梁文傑回應指出，我們在台中、基隆市幾個縣市，都有碰到恐嚇的行為，也有請刑事局加強做查緝。

梁文傑強調「台灣是一個言論自由的地方，表演自由、藝術自由等等，我們都是很歡迎，而且是絕對需要保護的」，也希望台灣的執法單位能夠盡快查出來「恐嚇人士到底是誰」。

恐嚇 爆炸 陸委會

延伸閱讀

大陸開放臨時台胞證 陸委會：對既有台胞證的應急措施

亞亞喊冤沒倡武統 陸委會現場播去年5月影片：不用辯論

台藝人轉發「必歸」貼文…陸委會追查是否擁陸身分證：歌誦大陸就別巴著台灣

公職赴陸交流揭露 陸委會：立法院應報管制名單

相關新聞

比照亞亞！移民署再出手 廢止2網紅陸配「小微、恩綺」居留許可

劉姓陸配在抖音經營「亞亞在台灣」，因涉嫌鼓吹武統言論，移民署偵詢後，日前認定她言論有危害國家安全或社會安定之虞，依規定廢...

遭不明人士寄炸彈威脅信 陸委會：嚴厲譴責製造恐嚇

近日「神韻藝術團」在台灣的多場演出都收到恐嚇爆炸信的威脅，陸委會昨天（20日）在記者會上，回應相關情況時力挺藝術與表演自...

大陸野心日增引國際關注 吳志中：聯手盟友嚇阻以保世界安全

中國軍演頻繁引國際關注。外交部政務次長吳志中20日向法國國際廣播電台表示，台灣對北京採勸阻政策，首先強化國防與自衛決心，...

行政院聘日本自衛隊前幕僚長當顧問 北京：已向日方提交涉

日媒報導，前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂出任我行政院政務顧問，任命已於3月生效，且岩崎茂上任後已與行政院長卓榮泰會面。對此...

力挺取消陸配亞亞居留權 海基會：不處理癌細胞會蔓延

陸配「亞亞」近日因為言論被政府認為「鼓吹武統」而遭廢止居留權並限期離境，遺留3位子女，對於是否有輔導與協助、解決小孩被歧...

陸鷹派學者撰文建議「擇機重啟內戰」 盡快結束武裝衝突

大陸反分裂國家法2025年為立法20周年，由於兩岸關係嚴峻，近期相關「非和平方式」的討論不少，在官方智庫出版的最新刊物中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。