快訊

永豐金股利出爐超預期！每股配1.25元寫新高 小股東樂歪

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

聽新聞
0:00 / 0:00

比照亞亞！移民署再出手 廢止2網紅陸配「小微、恩綺」居留許可

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
陸配「小微」在抖音宣傳統一言論，也遭人檢舉。圖／擷取自台灣省夫婦三個孩子
陸配「小微」在抖音宣傳統一言論，也遭人檢舉。圖／擷取自台灣省夫婦三個孩子

劉姓陸配在抖音經營「亞亞在台灣」，因涉嫌鼓吹武統言論，移民署偵詢後，日前認定她言論有危害國家安全或社會安定之虞，依規定廢止在台依親居留許可。移民署今天對外發布新聞稿指出，陸配「恩綺」、「小微」等陸配抖音帳號也鼓吹武統，經調查後同樣廢除居留許可，要求2人限期離境，否則將強制出境。

移民署指出，針對某名陸配以「小微」名稱，在網路發布多部影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等涉及消滅我國主權的鼓吹武統侵略言論，經積極調查事證，並通知當事人陳述意見，於會商大陸委員會等相關機關意見後，已廢止其依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境。

另外，另名陸配「恩綺」同樣發布影片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」及「台灣是中國不可分割的一部分」等鼓吹武統侵略言論，經相同程序，作成廢止長期居留許可並限期離境，逾期則強制出境等處分。

移民署強調，秉於依法行政，已全力投入調查相關個案，維護國家安全及社會安定之堅定立場不變，並再次對於近期網路謠傳移民署未積極查處等不實言論，予以嚴正駁斥。

移民署表示，絕大多數的新住民朋友們，都認同台灣崇尚民主自由的核心價值，在這塊土地上落地生根，呼籲國人只有團結，才能避免分化，共同守護我國民主自由體制。

陸配「恩綺」在抖音宣傳統一言論，也遭人檢舉。圖／擷取自恩綺（在灣灣正能量）
陸配「恩綺」在抖音宣傳統一言論，也遭人檢舉。圖／擷取自恩綺（在灣灣正能量）
陸配「恩綺」在抖音宣傳統一言論，也遭人檢舉。圖／擷取自恩綺（在灣灣正能量）
陸配「恩綺」在抖音宣傳統一言論，也遭人檢舉。圖／擷取自恩綺（在灣灣正能量）
陸配「恩綺」在抖音宣傳統一言論，也遭人檢舉。圖／擷取自恩綺（在灣灣正能量）
陸配「恩綺」在抖音宣傳統一言論，也遭人檢舉。圖／擷取自恩綺（在灣灣正能量）

移民署 網路 陸配

延伸閱讀

陸配亞亞案「內政部持續接獲檢舉」 劉世芳：14國人戶籍廢止

亞亞喊冤沒倡武統 陸委會現場播去年5月影片：不用辯論

陸配「亞亞在台灣」限期離境 受訪盼留台陪小孩

移民署長親自回應陸配案件處置 八炯再開砲：4月辦反共遊行

相關新聞

比照亞亞！移民署再出手 廢止2網紅陸配「小微、恩綺」居留許可

劉姓陸配在抖音經營「亞亞在台灣」，因涉嫌鼓吹武統言論，移民署偵詢後，日前認定她言論有危害國家安全或社會安定之虞，依規定廢...

力挺取消陸配亞亞居留權 海基會：不處理癌細胞會蔓延

陸配「亞亞」近日因為言論被政府認為「鼓吹武統」而遭廢止居留權並限期離境，遺留3位子女，對於是否有輔導與協助、解決小孩被歧...

陸鷹派學者撰文建議「擇機重啟內戰」 盡快結束武裝衝突

大陸反分裂國家法2025年為立法20周年，由於兩岸關係嚴峻，近期相關「非和平方式」的討論不少，在官方智庫出版的最新刊物中...

行政院聘日本自衛隊前幕僚長當顧問 北京：已向日方提交涉

日媒報導，前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂出任我行政院政務顧問，任命已於3月生效，且岩崎茂上任後已與行政院長卓榮泰會面。對此...

全球最國際化大學 香港4所大學「1主因」跑贏牛津、劍橋

英國具權威性的「泰晤士高等教育」（THE）公布，2025年「全球最國際化大學排名」，首4名均由香港的大學包攬，其中香港城...

美暫停難民安置 滯港13年難民出發前一刻夢碎

美國總統川普上任後簽署多項行政命令，其中自1月27日起暫停美國難民安置計畫，並取消所有難民來美航班，令一些滯港難民青天霹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。