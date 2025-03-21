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比照亞亞！移民署再出手 廢止2網紅陸配「小微、恩綺」居留許可
劉姓陸配在抖音經營「亞亞在台灣」，因涉嫌鼓吹武統言論，移民署偵詢後，日前認定她言論有危害國家安全或社會安定之虞，依規定廢止在台依親居留許可。移民署今天對外發布新聞稿指出，陸配「恩綺」、「小微」等陸配抖音帳號也鼓吹武統，經調查後同樣廢除居留許可，要求2人限期離境，否則將強制出境。
移民署指出，針對某名陸配以「小微」名稱，在網路發布多部影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等涉及消滅我國主權的鼓吹武統侵略言論，經積極調查事證，並通知當事人陳述意見，於會商大陸委員會等相關機關意見後，已廢止其依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境。
另外，另名陸配「恩綺」同樣發布影片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」及「台灣是中國不可分割的一部分」等鼓吹武統侵略言論，經相同程序，作成廢止長期居留許可並限期離境，逾期則強制出境等處分。
移民署強調，秉於依法行政，已全力投入調查相關個案，維護國家安全及社會安定之堅定立場不變，並再次對於近期網路謠傳移民署未積極查處等不實言論，予以嚴正駁斥。
移民署表示，絕大多數的新住民朋友們，都認同台灣崇尚民主自由的核心價值，在這塊土地上落地生根，呼籲國人只有團結，才能避免分化，共同守護我國民主自由體制。
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