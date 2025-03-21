港大公報持續發文批長和出售港口 但語調有變

針對長江和記實業有限公司向美國等財團出售海外港口，香港親北京報章大公報今天再度發文，但語調沒有之前般激烈，只是略帶教訓地指出，「個人發展和商業運作都離不開國家的發展，國家好，香港才會好，企業家才會好」。

長和是香港首富李嘉誠家族控制的公司，公司早前公布與美國貝萊德牽頭的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓持有和營運的海外43個港口及配套物流網絡，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

長和公布上述決定後，大公報日來持續刊文，最早兩篇更為中共中央港澳工作辦公室及國務院港澳事務辦公室的官網轉載，內文既批評美國，又指責長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義」，言辭頗為激烈。

這也是北京中央歷來首次以這種間接方式批評李嘉誠家族。

在今天題為「企業向美霸權屈服，難保日後安枕」的綜述中，大公報表示，長和出售巴拿馬運河港口等資產一事備受矚目，該報近日發表多篇文章，引發社會極大反響。

文章指出，香港各界紛紛指出，美國一系列霸權主義言行正凸顯其野心，對中國打壓針對的手段赤裸且強硬，企業即使一時向美國霸權屈服，日後亦難保安枕無憂；他們表示，中國國家利益與個人利益休戚與共，只有國家強大，個人與企業才有光明未來。

文章引述中國全國人大代表朱立威說，美國川普政府此前已計畫通過18項行政令措施來削弱中國在全球海事領域的主導地位，長和的交易必然會對中國國家利益和國家安全帶來威脅。

中國全國人大代表、香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪認為，巴拿馬運河是「一帶一路」關鍵節點，該交易絕非普通商業行為，是美國企圖吞併中國境外關鍵設施、掌控打壓中國國際經貿空間、擠壓中國企業海外發展布局的政治手段。

文章聲稱，「有識之士紛紛指出，個人發展和商業運作都離不開國家的發展，國家好，香港才會好，企業家才會好。因此，面對大是大非，企業家更應該堅守底線，希望有關企業站到歷史正確的一邊。」

該報昨天刊登的一篇文章也傳達了類似觀點，當中引述政界人士認為，「商人逐利無可厚非，但在大是大非面前，應該守住底線」。

觀察大公報連日來刊登的相關評論文章或綜述，該報最初對長和的攻擊頗為強烈，比如指長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義」，但最近兩天刊登的綜述，言辭沒有之前激烈，只是略帶教訓之意。