行政院聘日本自衛隊前幕僚長當顧問 北京：已向日方提交涉

日媒報導，前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂出任我行政院政務顧問，任命已於3月生效，且岩崎茂上任後已與行政院長卓榮泰會面。對此大陸外交部強調，台灣問題不容任何外來干涉，大陸「已經就有關動向向日方提出了交涉」。

岩崎茂曾任日本自衛隊航空幕僚長，並於2012年1月至2014年10月擔任統合幕僚長（相當於國軍的參謀總長），岩崎茂雖是第2名日本籍政務顧問，但卻是擔任該職務的首名日本自衛隊退役人士。

大陸外交部發言人毛寧21日下午在記者會上回應岩崎茂擔任行政院顧問一事表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

她指出，「一個中國原則是中日關係的政治基礎，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤應謹言慎行，以實際行動兌現堅持一個中國原則的承諾」。她隨後稱，大陸已經就有關動向向日方提出了交涉，民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁「也是不會得逞的」。

此外針對中共政治局委員兼外長王毅訪問日本的行程，毛寧介紹，王毅21日啟程赴日本出席中日韓外長會和同日方共同主持第六次中日經濟高層對話。她說，中日韓是搬不走的鄰居，也都是地區和世界的重要經濟體。去年5月第五次中日韓領導人會議以來，三國多個領域的務實合作穩步推進，取得積極進展。

毛寧指出，在這一次的外長會上，三方將就推進中日韓合作以及共同關心的地區和國際問題交換意見，大陸願意同日方和韓方一道落實領導人共識，全面推進人文交流，可持續發展與氣候變化，經濟合作與貿易，公共衛生和老齡化社會，科技合作與數位化轉型以及救災和安全等領域的合作，不斷擴大利益的契合點，做大合作蛋糕，也促進地區和世界的和平穩定繁榮。

毛寧說，「中日關係當前正呈現一個改善和發展的勢頭。通過這次訪問，希望日方同中方相向而行，共同以兩國領導人達成的重要共識為指引，按照中日四個政治文件的精神，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係」。