力挺取消陸配亞亞居留權 海基會：不處理癌細胞會蔓延

陸配「亞亞」近日因為言論被政府認為「鼓吹武統」而遭廢止居留權並限期離境，遺留3位子女，對於是否有輔導與協助、解決小孩被歧視的壓力，海基會並未正面回應，同時強調支持政府做法，因為若是「不處理，它會像癌症一樣蔓延」、「正常的細胞發展會受到壞的細胞的影響」。

海基會21日下午舉行記者會，有媒體提問，陸配亞亞（劉振亞）透過鏡頭喊話表示不希望跟孩子分開，海基會是否會提供相關協助？是否支持移民署的做法？對此海基會秘書長羅文嘉指出，台灣30幾萬陸配是海基會服務的對象，很多陸配認同台灣的價值，認同這邊的生活方式，「中華民國台灣歡迎認同台灣、在這邊落地生根的所有朋友」。

但是對於亞亞，羅文嘉強調，有民主制度才有言論自由，但如果利用言論自由是要摧毀、破壞、改變甚至消滅這個民主制度，「這當然就不是言論自由了」，他解釋，為什麼主張武力統一、所謂中華人民共和國統一台灣，或者主張所謂台灣是中華人民共和國的一省或一部分，基本上是破壞台灣民主制度？「因為中華民國是一個民主的國家，中華人民共和國是一個極權的國家，兩個國家完全不同的制度，一個是集權制度，一個是民主制度。如果主張中華民國不存在，而且台灣是中華人民共和國一部分，意思是說台灣要改變現有中華民國民主制度制度，而接受中華人民共和國的共產集權制度」，強調這「不在民主制度言論自由的範疇裡頭」。

羅文嘉隨後表示，很希望國人不要因為少數、像亞亞或其他配合中共統戰言論的網紅這些個人作為，影響到國人對大部分或其他認同台灣的陸配的看法，他說自己也看到很多陸配網紅陸陸續續在網路上表達這種看法，「我認為亞亞這個是個案，既然違反了台灣的相關法律規定，我們政府按照法律嚴格落實執行，海基會在第一線當然予以支持」。

另有媒體詢問，亞亞的小孩還在台灣，尤其有一個年紀很小的女兒，因為媽媽的關係在網路上被罵很慘，那海基會是否擔心說小孩受不了輿論的壓力，甚至在學校被欺負，有考慮關心他們或者提供什麼協助？

對此羅文嘉並未正面回應，僅指出，父母親最關心的應該是自己的孩子，這位陸配她作為一個媽媽，應該非常清楚知道她其實該怎麼保護她小孩，羅文嘉說，自己在網路上看到，「她的言論過程中，會把小孩拿來做一種也是政治訴求的工具，甚至講說要武統等等。我覺得我很難想像一個媽媽會這樣子」。羅文嘉強調，亞亞現在講說以孩子作為一種訴求要如何如何（不想分開），「其實我也保留蠻大的問號」。

而有媒體問及，很多在台灣的陸配他們都被用放大鏡檢視，政府的立場也類似是在鼓勵這些檢舉的風潮，海基會如何看待？羅文嘉回應指，希望國人不要因為這些少數的陸配個案而認為所有陸配都這樣子，很多陸配非常認同台灣，有些受限於家人還在大陸，沒有辦法大聲的站出來表達這種主張態度，這點國人應該予以理解。他重申，誠摯的希望國人朋友能夠認識個案並不代表全部，「沒有大聲講出支持台灣，有他們的苦衷，但是我所了解像亞亞的，我認為是少數」。

本報記者提問，海基會是否會舉辦活動或者建立輔導機制，告訴陸配朋友們在台灣生活「什麼話能講、什麼話不能講」、講了可能會有什麼後果？對此羅文嘉表示，海基會是提供陸配進來台灣後，在生活上有碰到什麼相關問題，有個政府部門可以做依靠，「當然如果說有需要，海基會責無旁貸，我們願意做更多」。他表示希望做到讓每一個加入台灣民主大家庭成員，都感覺到自己作為一個台灣人的光榮感，

他強調海基會的工作目標，更積極的之處不是在於說「不要踩到什麼紅線」，因為台灣紅線不多，「其實就是有這一條而已」，他說，這些網紅在刻意做的時候，其實「並不是不知道這些事情不應該做」，而是為什麼知道還要去做？這些原因可能是整個中共進行大的對台灣的統戰、認知作戰，會想到運用各種力量，如果個人有選擇的話，「我想來到台灣應該不會做這種選擇」、「從人性的角度來想，機會不大，一定有其他的原因」。

他強調，「這個事情必須要處理，我認為不處理，它會像癌症一樣蔓延，就會吞噬掉正常的運作，也影響了很多認同、想來或已經來的、未來要來的這些想加入台灣民主家庭大家庭，成為台灣一份子的人，正常的細胞發展會受到壞的細胞的影響」。