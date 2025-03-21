陸鷹派學者撰文建議「擇機重啟內戰」 盡快結束武裝衝突

大陸反分裂國家法2025年為立法20周年，由於兩岸關係嚴峻，近期相關「非和平方式」的討論不少，在官方智庫出版的最新刊物中，有大陸鷹派學者撰文建議「中央政府」，「可擇機重啟內戰行動」，戰時管制階段對台實行直接管治以儘快結束武裝衝突進入過渡狀態。

大陸中國社科院台灣研究所主辦的「台灣研究」刊物，2025年第一期刊出一篇由對台鷹派學者、蘇州大學馬克思主義學院教授王鶴亭撰寫的論文，由具有中共對台工作官員背景的公眾號「曉台海」披露的文章摘要顯示，王鶴亭在文中建議中共政府「擇機重啟內戰行動」。

文章摘要指，內戰法理為「中央政府」啟動非和平方式統一提供國際法依據，「反分裂國家法」規定了非和平方式統一觸發的條件，國際人道法確證了非和平方式統一的適當性。

他建議，為有利維護國家的主權與領土完整，保障兩岸同胞的根本利益，「中央政府可擇機重啟內戰行動，在戰時管制階段對台實行直接管治以儘快結束武裝衝突進入過渡狀態，在戰後和平重建階段通過委任治理來恢復秩序形成和平狀態」，逐步重構央地關係和台灣政制，促進兩岸政治一體化與社會融合發展。

事實上近期大陸涉台對於「非和平方式」的討論並不會太少，廈門大學台灣研究院教授彭莉與博士生韓世鵬，在2024年10月出版的廈大台研院主辦之「台灣研究集刊」，就有撰文分析「反分裂國家法」裡面的「非和平方式」條款之「規範釋義」。上述文章指出，已有的研究成果往往集中在對非和平方式觸發條件的文本釋義，缺乏對適用主體、程序要件的深度解讀以及與中共憲法、刑法等的銜接適用分析。

文章認為，非和平方式及其他必要措施的種類不僅包括直接武裝衝突，例如對軍事目標的破壞、對敵方軍事人員的攻擊等，還包括設置禁飛區、海上封鎖等。文章同時駁斥大陸國務院對「武裝力量」有領導權的說法，強調中共中央軍事委員會的主導地位。

廈門大學台灣研究院助理教授劉文戈2024年也在上海台研所主辦的「台海研究」刊物撰文指出，建議中共官方應明確區分台灣問題的國內因素與國際因素，重視在軍事威懾行動中落實人道法規則，細化和完善武裝衝突發生時保護平民生命財產安全的法律措施，並針對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力在武裝衝突中違反人道法的行為做好法律鬥爭準備。

文章詳細討論日內瓦公約、第二附加議定書、馬爾頓條款，以及大陸各項內部法律，強調「在各種形態的台灣海峽軍事鬥爭中適用人道法是有必要且有可能實現的」，建議在與台獨分裂勢力的武裝衝突中需要確立「對台灣地區武裝部隊成員區別對待的制度安排」，執行我黨（此指共產黨）「首惡者必辦，脅從者不問，立功者受獎」的一貫方針，明確台灣方面在武裝衝突中遵守人道法規則的義務，進一步降低武裝衝突中的人道風險。