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美國不希望俄中走近 中共駐俄大使：回擊挑撥離間圖謀

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共駐俄大使張漢暉拋出要回擊「挑撥離間的圖謀」。圖為先前他出席招待會。（中新社）
中共駐俄大使張漢暉拋出要回擊「挑撥離間的圖謀」。圖為先前他出席招待會。（中新社）

美俄關係出現解凍跡象後，是否影響俄國與大陸的關係一直備受關注，尤其是美國總統川普18日與俄國總統通話後受訪表示，「不希望俄羅斯和中國走到一起」，但俄羅斯外交部近期表示，雖然俄中關係達到歷史最高峰，但這並不意味著不能更高。中共駐俄大使張漢暉則說，「我們必須用事實和真相回擊某些勢力歪曲歷史、挑撥離間的圖謀」。

據俄羅斯衛星通訊社21日消息，俄國外交部發言人扎哈羅娃在記者會上說，俄中關係雖然已經取得成績，但還可以達到更高水平，「正如俄羅斯領導層多次表示的那樣，完全有可能將俄中關係提升到新的歷史水平。兩國元首指出，雙邊關係發展達到歷史最高峰，但這並不意味著不能更高，這也是我們將為之努力的目標」。

她並稱，俄羅斯和中國大陸「肩並肩」，在所有全球和地區組織和論壇上不斷實現自己的目標。

此外，目前抵達北韓平壤訪問的俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭伊古，則對媒體表示，俄中是戰略夥伴關係，莫斯科和北京在軍事領域的合作正在全方位發展。他指出，現如今，兩國是戰略夥伴關係。涉及軍事方面，合作在全方位發展。雙方在亞太地區實施例行性聯合空中戰略巡航，舉行兩國海軍演習。

蕭伊古表示，太空和核能領域是莫斯科和北京之間有前景的合作方向。

此外，中共駐俄羅斯大使館3月20日舉辦「春天裡的中國：中國機遇 世界共享全球對話會」，其駐俄大使張漢暉指出，中俄全面戰略協作夥伴關係已進入歷史新階段。張漢暉說，兩國政治互信持續增強， 經濟貿易合作不斷深化，人文交流日益擴大，國際協作更加緊密。「無論國際局勢如何變化，中俄友誼的歷史邏輯不會改變，內在動力不會減弱」。

張漢暉並指出，「我們必須用事實和真相回擊某些勢力歪曲歷史、挑撥離間的圖謀，積極推動對二戰歷史的正確認知，共同捍衛歷史真相，堅決反對任何否認、歪曲或篡改戰爭結果的行為」。

中共 俄羅斯 北京 美國 關係

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