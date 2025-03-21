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香港民主黨主席被控反送中集結 法庭維持無罪裁決

中央社／ 香港21日電

2019年「反送中」運動爆發，香港民主黨主席羅健熙曾被當局控告非法集結罪，區域法院先前裁定他無罪，官方上訴，但上訴法庭今天維持罪名不成立裁決。

2019年11月18日理工大學被示威者及學生占據，期間不時與防暴警察爆發激烈衝突，理大外面則有大批民眾聲援學生，防暴警察其後拘捕了一些人，包括羅健熙，並控告各人非法集結。

綜合本地媒體的報導，區域法院早前裁定羅健熙罪名不成立，但律政司提出上訴，上訴庭今天維持原判。

羅健熙事後向媒體表示，沒有「特別好開心」的感覺，並指將來仍有很多事要處理。

另據明報的報導，同案另一被告、台灣公共電視香港特約記者鄧卓儒涉嫌攜帶雷射筆及萬用鉗到場，早前被裁定「在公眾地方管有攻擊性武器」罪成，被判刑15個月，他提出上訴。

上訴法庭駁回鄧卓儒的上訴，維持有罪裁決。

反送中 警察 香港

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