海外港人籌組香港議會選舉 延後至5月5日開放投票

海外港人籌組香港議會選舉已於2月4日開始提名，目前提名期延長至美東時間4月15日，投票日期則改為5月5日至30日。參選人吳文君透露，選舉延後主要是希望延長宣傳期，推廣參選與投票程序。

香港議會由海外港人籌組，試圖在國際舞台建立象徵性的自治議會。香港議會選舉已於2月4日開始提名階段，原本預計3月30日開放投票。但目前官方網站顯示，報名期延長一個月，至美東時間4月15日，投票日期則改為5月5日至5月30日。

香港議會參選人吳文君接受中央社訪問表示，就她所掌握的資訊，選舉延後原因，主要是考慮到參選人與投票者有些年紀，需要時間去適應學習參選的程序，因此希望延長宣傳期，推廣教育如何使用投票系統與如何參選，讓參選及選舉能夠更普及地被認識。

按香港議會選委會規定，香港議會將設35席，透過網路投票、一人一票產生。年滿21歲、在香港出生或居港滿7年人士均可以組黨形式或獨立身分報名參選；年滿16歲，在香港出生或居港滿7年人士，可透過手機及護照等證明文件進行網路投票。投票於3月30日開始，為期至少3週。

目前香港議會官方網站上公布的第一屆參選人名單僅有18人。

根據香港議會官方網站上的說明，若候選人數目不足35人，將以合資格候選人數目的80%作為議席上限，目的是確保候選人不會因此而自動當選，參選者仍須參加競選活動以爭取選民的支持，作用是維持選舉之競爭性。