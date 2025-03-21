快訊

2025股東會熱門紀念品一次看！達人提醒：要先確定零股能不能領取

大S身後不平靜 過世一天「汪小菲打來失控飆罵S媽」

大陸貨爆倉清關卡10天...淘寶人哀鴻遍野 台灣淘寶說話了

海外港人籌組香港議會選舉 延後至5月5日開放投票

中央社／ 台北21日電

海外港人籌組香港議會選舉已於2月4日開始提名，目前提名期延長至美東時間4月15日，投票日期則改為5月5日至30日。參選人吳文君透露，選舉延後主要是希望延長宣傳期，推廣參選與投票程序。

香港議會由海外港人籌組，試圖在國際舞台建立象徵性的自治議會。香港議會選舉已於2月4日開始提名階段，原本預計3月30日開放投票。但目前官方網站顯示，報名期延長一個月，至美東時間4月15日，投票日期則改為5月5日至5月30日。

香港議會參選人吳文君接受中央社訪問表示，就她所掌握的資訊，選舉延後原因，主要是考慮到參選人與投票者有些年紀，需要時間去適應學習參選的程序，因此希望延長宣傳期，推廣教育如何使用投票系統與如何參選，讓參選及選舉能夠更普及地被認識。

按香港議會選委會規定，香港議會將設35席，透過網路投票、一人一票產生。年滿21歲、在香港出生或居港滿7年人士均可以組黨形式或獨立身分報名參選；年滿16歲，在香港出生或居港滿7年人士，可透過手機及護照等證明文件進行網路投票。投票於3月30日開始，為期至少3週。

目前香港議會官方網站上公布的第一屆參選人名單僅有18人。

根據香港議會官方網站上的說明，若候選人數目不足35人，將以合資格候選人數目的80%作為議席上限，目的是確保候選人不會因此而自動當選，參選者仍須參加競選活動以爭取選民的支持，作用是維持選舉之競爭性。

投票 香港

延伸閱讀

江西公司網上賣貼牌香港假藥 獲利豐厚

港啟動監管沙盒 推低空經濟

融合中國發展戰略 港府落實推行低空經濟

23條立法1年 在英港人籲打擊跨境鎮壓 跨海聲援港人權

相關新聞

親川普參議員抵達北京訪問 分析：或展開美中幕後談判

美國蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯已經降落北京進行對中國大陸的訪問，他被視為與美國總統川普關係密切，也有分析指出他此行可能...

美國不希望俄中走近 中共駐俄大使：回擊挑撥離間圖謀

美俄關係出現解凍跡象後，是否影響俄國與大陸的關係一直備受關注，尤其是美國總統川普18日與俄國總統通話後受訪表示，「不希望...

泰國副總理探視被遣返維吾爾人 新疆書記批美國「以疆制華」

泰國先前將40名非法入境的維吾爾人遣返回大陸新疆地區，引起外界爭議，泰方不斷派官員赴新疆探視，層級已經提高到副總理，泰國...

批黃安親陸言論引全國公憤 邱垂正：會查有無跟陸黨政軍合作

有民眾質疑在大陸生活多年資深藝人黃安持有中國大陸身分證，陸委會日前回應，相關檢舉案件2016年查處完成，目前沒看到新事證...

從中國到南非 中國首次實現上萬公里星地量子通信創世界紀錄

一頭連接亞洲東部的中國，一頭連接非洲大陸最南端的南非，以中國微納量子衛星為橋樑，中非聯合科學研究團隊近期成功實現1萬29...

陸開放臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

面對賴政府十七條因應策略，大陸續推台灣人可享「同等待遇」的措施，昨天宣布可為「港澳台居民」簽發電子臨時通行證，並提供通行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。