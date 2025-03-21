親川普參議員抵達北京訪問 分析：或展開美中幕後談判

美國蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯已經降落北京進行對中國大陸的訪問，他被視為與美國總統川普關係密切，也有分析指出他此行可能展開美國與中國大陸間的幕後談判。

彭博社報導，戴恩斯（Steve Daines）將於3月22日訪問大陸期間會見一名大陸高級領導人，由此成為川普（Donald Trump）重返白宮以來，首位與中共高官會面的美國政界人士。

另據英國金融時報報導，戴恩斯希望這次能有機會與大陸國家主席習近平會談，為峰會鋪路，但這樣的會議只可能在最後一刻才會確認，且有先例可循。2023年10月，習近平與美國民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）舉行了會晤，當時北京和華盛頓正在為之後一個月在美國舊金山舉行的領導人峰會做準備。

彭博社並援引法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）分析指出，戴恩斯訪陸是一種在幕後談判的方式。川普希望達成協議，以便為美國重新工業化贏得時間。而大陸也希望達成協議，因為出口受到的影響將對大陸經濟造成巨大衝擊。市場面上，尤其是美國市場無法承受更多的關稅。

戴恩斯17日在其參議員官網披露他即將訪問大陸的部分行程內容，指出生產芬太尼的是墨西哥販毒集團，但這些前體，也就是原料，都來自大陸，他將與大陸領導層討論他們可以採取哪些行動。他們可以採取更多措施來阻止這些化學物質流入墨西哥，然後芬太尼流入美國。

戴恩斯並說，1990年代自己在大陸工作的時候，有兩個孩子在香港出生。當時，其經濟規模約為 5000 億美元。如今大陸經濟體量達到15兆美元，美國與大陸的貿易逆差約 3000 億美元，將討論減少貿易逆差，他拋出可以向大陸銷售更多產品例如波音飛機、牛肉、小麥、大麥、大豆等，「我們需要更好地進入這些市場」。

根據戴恩斯在社群平台「X」上的發文，他於3月20日先在越南河內與越共總書記蘇林會見，並於當晚飛抵北京，美國駐北京大使館發文指出，美國大使館臨時代辦武安妮（Anny Vu）熱情接待，並將就阻止芬太尼流通、保護美國就業機會以及確保公平互惠貿易等問題進行討論。

具有大陸央視背景的記者雷湘平評論指出，戴恩斯希望能為中美關係的解凍貢獻一份力，同時也打起了個人算盤，希望獲得川普指派，成為中美之間的溝通橋樑。如果沒有點底氣和「背景」，恐怕誰也不敢輕易擔當這樣的任務。

他評論指，戴恩斯可以說是一個合適的人選，畢竟他在中國大陸的六年工作經驗，加上與川普的緊密私交，也讓他的這次行動多了一些分量。不過，這個訪問大陸計畫遠不像表面看起來那麼簡單。「戴恩斯提議的特使角色，不僅僅是為了緩解因為中美關係緊張，給商界帶來的焦慮，更是在川普政府內部，鷹派與溫和派之間博弈的折射」。

川普近日聲稱，習近平將在不久的將來訪美。大陸外交部發言人毛寧對此於18日回應指出，「我沒有可以發布的信息」。