泰國副總理探視被遣返維吾爾人 新疆書記批美國「以疆制華」

泰國先前將40名非法入境的維吾爾人遣返回大陸新疆地區，引起外界爭議，泰方不斷派官員赴新疆探視，層級已經提高到副總理，泰國副總理兼國防部長日前到新疆探視這些維吾爾人，並與中共新疆自治區黨委書記馬興瑞會見，馬興瑞特別在會見中批評美國炮製「彌天大謊」企圖實現「以疆制華」。

據「新疆發布」微信公眾號消息，新疆自治區黨委書記馬興瑞3月19日在喀什會見了泰國副總理兼國防部長普坦，參加會見的中共高官還有公安部黨委副書記、分管日常工作的副部長亓延軍，公安部黨委委員、副部長徐大彤，自治區黨委副書記、政法委書記陳明國等。

馬興瑞代表中共新疆維吾爾自治區委員會和自治區政府，歡迎普坦一行到來。他說，「我們始終堅持以人民為中心的發展思想，把生存權、發展權作為首要的基本人權，依法保障新疆各族人民充分享有經濟、社會、文化和公民權利及政治權利，全力維護公民合法權益」。

緊接著馬興瑞批評指出，美國等西方國家肆意炮製「種族滅絕」、「強迫勞動」等彌天大謊，企圖把新疆各族人民拖入貧窮落後境地，實現其「以疆制華」圖謀。他強調，「堅決反對打著人權幌子操弄涉疆問題，堅決反對借涉疆問題干擾國家間正常合作」。

消息並指出普坦表示，這次訪問中國新疆，親眼看到一派繁榮景象，更加深刻認識和了解了新疆，感受到新疆經濟發展和社會面貌發生的巨大變化，可謂不虛此行。

泰國曼谷郵報報導，普坦在為期三天的訪問的最後一天發表講話時強調，這些家庭是根據他們與代表團接觸的意願而選定的，泰國官員無權侵犯他們的權利。當被問及在他訪問期間維吾爾人的情緒是「裝出來」的時候，普坦否認了這種說法，並堅稱他們的反應是真實的。他說，「他們不是好萊塢的演員，不是那種可以隨叫隨到的哭泣的演員。我們到達時，他們眼裡噙滿了淚水。當被問到是否開心時，他們的情緒自然而然地流淌出來」。

報導指出，代表團的探視分為兩個小組，其中一個小組探訪了選定的維吾爾族返鄉人員的私人住所，距離喀什市約 100 至 200 公里，另一組人與居住在新疆主要城市 500 公里外的一群人進行了視訊通話，並與伊斯蘭宗教領袖進行了交談。中共官方要求媒體在照片和影片中將維吾爾人的臉部打碼，以保護他們的隱私。

另據新加坡聯合早報，普坦率領的25人代表團於3月19日抵達新疆喀什機場，代表團成員包括司法部長他威，以及國家安全委員會秘書長差猜等。此行主要是探望被遣送回大陸的維吾爾族人，確認他們安好，也回應歐美國家對遣返事件的關切。

泰國政府發言人集拉育說，代表團會見了公安部黨委副書記亓延軍，大陸方面向泰國官員介紹了當局採取的措施和為被遣返者提供的醫療護理，並陪同泰國官員到維吾爾人家裡探訪。為期兩天的訪問中，泰國官員還將與宗教領袖會面，並前往新疆偏遠地區，參觀喀什公安局的執法與案件管理中心。