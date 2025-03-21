批黃安親陸言論引全國公憤 邱垂正：會查有無跟陸黨政軍合作
有民眾質疑在大陸生活多年資深藝人黃安持有中國大陸身分證，陸委會日前回應，相關檢舉案件2016年查處完成，目前沒看到新事證。陸委會主委邱垂正今表示，黃安的相關言論引發全國國民一致公憤與不齒，會跟主管機關合作，看黃安跟中國大陸的黨政軍有沒有合作行為。
立法院院會今持續進行行政院長卓榮泰施政方針報告與備詢。邱垂正會前聯訪被問及是否對黃安無可奈何，邱說，「我們不是對他無可奈何」，黃安是在陸發展的藝人，其相關言論都引發全國國民一致公憤與不恥，會看看黃安在中國大陸發展那麼多年，有沒有申請中國大陸身分證，如果有，就會立即註銷台灣的身分。
邱垂正強調，會跟相關主管機關一起合作，看黃安跟中國大陸的黨政軍有沒有合作行為，陸委會會跟相關主管機關來積極查處。
至於賴清德總統提出十七項針對境外敵對勢力的因應措施，邱垂正說，正積極盤點當中，昨天卓院長也有宣布一些新指示。現場媒體追問是否包括調整兩岸人民關係條例，邱垂正證實，「是的，相關法規都會。」
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