譴責陸處決4加籍公民 「涉毒零容忍」北京籲停止干涉司法

加拿大政府十九日表示，中國在今年稍早以走私毒品的指控處決四名加拿大公民，強烈譴責北京使用死刑。對此，大陸外交部發言人毛寧昨天下午在例行記者會上回應，加方應當尊重法治精神，停止干涉中國的司法主權。

綜合路透和加拿大廣播公司報導，加拿大外交部長趙美蘭表示，上述四人均擁有中、加雙重國籍，「有四名加拿大人被處決，我們強烈譴責這一事件的發生。」

趙美蘭並指自己與加拿大前總理杜魯道曾親自介入事件，請求寬恕這四名加拿大公民但未果，強調會繼續與北京接觸，希望令其他面臨相似情況的加拿大人能獲寬大處理。

中國駐加拿大大使館先前聲明指出，中國對毒品相關犯罪始終嚴懲不貸，並對毒品問題保持「零容忍」態度。但並未確認是否執行任何處決。

大陸外交部昨天的例行記者會上，有記者提問此事。毛寧回應，打擊毒品犯罪是各國共同的責任，「中國是法治國家，對不同國籍的被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，依法保障當事人的合法權利和加拿大方面的領事權利。」

據指出，加拿大方面稱四死刑犯擁有「雙重國籍」，應為原籍是中國的加拿大公民，因此不包括二○二一年八月被二審判死刑但仍未執行的加拿大人謝倫伯格。根據中國國籍法規定，中國公民自願加入外國國籍即自動喪失中國國籍，大陸不承認雙重國籍。