聽新聞
0:00 / 0:00

台胞證、居住證「雙證關聯」解決3痛點 在陸台人盼落實

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
圖為在大陸的台商於所在社區事務受理中心，持居住證填寫申請醫療保險。（讀者提供）
圖為在大陸的台商於所在社區事務受理中心，持居住證填寫申請醫療保險。（讀者提供）

大陸開放申請電子臨時台胞證，提供台胞證、居住證「雙證關聯」核驗服務，在陸台人受訪稱，此舉解決呼籲多年的三個痛點，包括台胞證遺失補辦難、兩證件使用不互相關聯，和某些政策或業務僅供台胞證或居住證使用等。期待未來能落實完善，讓生活更便利。

北京執業的台灣律師、北京靜理律師事務所執行主任沈杰舉例，大陸高鐵站、機場常見臨時制證窗口，為身分證丟失者提供服務，但沒有對台灣人開通，像他有次到外地出差，證件掉在出發機場，無法現場辦理臨時證件，導致行程大亂。

沈杰說，大陸身分驗證相對單一，搭高鐵、住旅館都要使用，有臨時電子身分證明就非常重要，相信未來一些觀光旅遊團，也可能遇到這個問題，就可多加利用。

至於台胞證、居住證「雙證關聯」核驗服務，廈門啟達台享創業服務有限公司總經理范姜鋒表示，居住證主要由常住大陸的台灣人申請，有些人比較早來，銀行開戶、手機卡都是台胞證辦的，但在當地就業時，醫保、社保都是用居住證辦的，導致無法關聯使用，一般人也不太會因此退卡重新辦理，便只能擇一。

他說，現在，大陸政府願意出面證明「兩個證件是同一個人」，是好的開始，未來若在大陸社保、醫保都能落實，甚至線上系統中直接解決，將有助生活更便利。

另一名在北京發展的台青提到，這幾年在大陸，有些政策是針對台胞證、有些是給居住證，也有些服務僅提供單一證件註冊，兩者能打通自然很好。但他也提出，接下來的問題是，政策能否貫徹落實，和「雙證關聯」是不是自主選擇，因為有些在陸台人甚至因此辦了兩個社保帳戶，接下來如何解決還待關注。

北京 台胞證 居住證

延伸閱讀

中國推臨時通行證 國台辦宣稱嚴格保護台灣民眾個資

陸推證件便利 國台辦：居住證滿足台胞生活需求

大陸開放臨時台胞證 陸委會：對既有台胞證的應急措施

陸開放臨時台胞證、雙證驗核 在陸台人：盼落實解決「3痛點」

相關新聞

陸開放臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

面對賴政府十七條因應策略，大陸續推台灣人可享「同等待遇」的措施，昨天宣布可為「港澳台居民」簽發電子臨時通行證，並提供通行...

觀察站／陸軟硬兩手 對台禍福難測

兩岸官方持續鬥智鬥法，面對賴政府的十七項國安因應策略，大陸相繼拋出軍演和台胞證、居住證便利措施等「軟硬兩手」，以達其反獨...

台胞證、居住證「雙證關聯」解決3痛點 在陸台人盼落實

大陸開放申請電子臨時台胞證，提供台胞證、居住證「雙證關聯」核驗服務，在陸台人受訪稱，此舉解決呼籲多年的三個痛點，包括台胞...

譴責陸處決4加籍公民 「涉毒零容忍」北京籲停止干涉司法

加拿大政府十九日表示，中國在今年稍早以走私毒品的指控處決四名加拿大公民，強烈譴責北京使用死刑。對此，大陸外交部發言人毛寧...

陸推港澳和海外僑胞 接力紀念反分裂法20周年

繼日前大陸在北京召開「反分裂國家法實施二十周年座談會」，據大陸官媒新華社，近日港澳同胞、海外僑胞也以多種形式紀念反分裂法...

藝人黃安有陸身分證？ 陸委會：目前沒有新事證

有民眾質疑在陸生活多年資深藝人黃安持有中國大陸身分證，陸委會回應，相關檢舉案件於2016年查處完成，目前沒有看到新事證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。