台胞證、居住證「雙證關聯」解決3痛點 在陸台人盼落實

大陸開放申請電子臨時台胞證，提供台胞證、居住證「雙證關聯」核驗服務，在陸台人受訪稱，此舉解決呼籲多年的三個痛點，包括台胞證遺失補辦難、兩證件使用不互相關聯，和某些政策或業務僅供台胞證或居住證使用等。期待未來能落實完善，讓生活更便利。

在北京執業的台灣律師、北京靜理律師事務所執行主任沈杰舉例，大陸高鐵站、機場常見臨時制證窗口，為身分證丟失者提供服務，但沒有對台灣人開通，像他有次到外地出差，證件掉在出發機場，無法現場辦理臨時證件，導致行程大亂。

沈杰說，大陸身分驗證相對單一，搭高鐵、住旅館都要使用，有臨時電子身分證明就非常重要，相信未來一些觀光旅遊團，也可能遇到這個問題，就可多加利用。

至於台胞證、居住證「雙證關聯」核驗服務，廈門啟達台享創業服務有限公司總經理范姜鋒表示，居住證主要由常住大陸的台灣人申請，有些人比較早來，銀行開戶、手機卡都是台胞證辦的，但在當地就業時，醫保、社保都是用居住證辦的，導致無法關聯使用，一般人也不太會因此退卡重新辦理，便只能擇一。

他說，現在，大陸政府願意出面證明「兩個證件是同一個人」，是好的開始，未來若在大陸社保、醫保都能落實，甚至線上系統中直接解決，將有助生活更便利。

另一名在北京發展的台青提到，這幾年在大陸，有些政策是針對台胞證、有些是給居住證，也有些服務僅提供單一證件註冊，兩者能打通自然很好。但他也提出，接下來的問題是，政策能否貫徹落實，和「雙證關聯」是不是自主選擇，因為有些在陸台人甚至因此辦了兩個社保帳戶，接下來如何解決還待關注。