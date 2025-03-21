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觀察站／陸軟硬兩手 對台禍福難測

聯合報／ 記者陳政錄
大陸國台辦主任宋濤。 記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤。 記者陳政錄／攝影

兩岸官方持續鬥智鬥法，面對賴政府的十七項國安因應策略，大陸相繼拋出軍演和台胞證、居住證便利措施等「軟硬兩手」，以達其反獨促統的首要目標。五二○賴總統就職周年前，陸方是否有更多政策拋出，對台灣是福是禍，值得觀察。

今年至今，大陸有三大會議釋出對台政策風向標，首先是二月底的對台工作會議，大陸全國政協主席王滬寧首度提出要「塑造祖國必然統一大勢」；接著，大陸全國「兩會」發表政府工作報告，也首次提到「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」。

在此之下，最近一次的「反分裂國家法」實施廿周年座談會，大陸全國人大委員長趙樂際除了表示要完善「以法懲獨」制度體系，也不忘表示要堅定促進兩岸交流合作。

上述「總結過去、面向未來」的會議召開後，參與的大陸各部門陸續有所行動，或藉機展示最近一年的工作成果，例如面對賴政府定義大陸為「境外敵對勢力」，與推出十七項因應策略，大陸國安部公布「四大網軍頭目」個資，劍指我資通電軍、共軍在台海周邊軍演，並釋出富察（李延賀）被宣判的訊息，最新則是昨天的優化台胞證、居住證便利措施，可以說是續顯其「軟硬兩手」。

但隨兩岸對立激化，近年大陸所謂對台「軟硬兩手」，往往「硬」的部分遠多於「軟」，並有「定向投放」的趨勢。例如昨天宣布，被視為用以拉攏在大陸發展台灣人人心的措施，實則已是在陸台人反映多年的訴求，對所謂「在台台人」的影響亦相對有限。未來，陸方將如何推動落實台胞「同等待遇」，或因兩岸官方互不往來下，在政策上繼續擴大將「在陸台人」與一般台灣人做區分，均是今後一段時期的兩岸關係觀察重點。

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