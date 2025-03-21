聽新聞
0:00 / 0:00

陸開放臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者廖士鋒／北京─台北連線報導
大陸國台辦發言人陳斌華說，台灣居民居住證和大陸居民身份證是性質完全不同的兩種證件。（記者陳政錄／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華說，台灣居民居住證和大陸居民身份證是性質完全不同的兩種證件。（記者陳政錄／攝影）

面對賴政府十七條因應策略，大陸續推台灣人可享「同等待遇」的措施，昨天宣布可為「港澳台居民」簽發電子臨時通行證，並提供通行證與居住證「雙證關聯」核驗服務。大陸國台辦表示，措施將進一步便利台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活。

大陸國家出入境管理局昨宣布，「從二○二五年三月廿日起，為有需求的港澳台居民簽發來往內地（大陸）臨時通行證，並提供來往內地（大陸）通行證與居住證『雙證關聯』核驗服務」。

公告指出，隨港澳台與大陸交往日益密切，在使用通行證和居住證享受生活發展便利的同時，因通行證遺失損毀或忘記攜帶存在「出行難」問題。此外，部分港澳台居民同時持有通行證和居住證，其持用任一證件辦理金融、互聯網等業務後，再持另一證件時有關部門難以核驗兩證的關聯關係，帶來生活辦事不便。

大陸國家出入境管理局表示，港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車在大陸城市間出行的，可通過手機登錄出入境管理局政務服務平台，申辦七天有效的電子臨時通行證；另，若因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求的，可提交關聯查詢申請，用以向大陸有關部門和企業證明本人通行證與居住證的關聯關係。

對於上述措施，大陸國家出入境管理局表示，該局持續會同大陸公安部、人民銀行、國鐵集團等二十多個部門及企業，推進出入境證件便利化應用工作。下一步，將聚焦港澳台居民新期盼新需求，努力為港澳台居民在大陸生活發展提供同等普惠便捷、智慧精準的便利服務，積極服務港澳更好融入國家發展大局，促進兩岸融合發展。

大陸國台辦發言人陳斌華昨天表示，台灣居民居住證和大陸居民身分證是性質完全不同的兩種證件，他抨擊民進黨近期混淆視聽，將之混為一談，誤導、恐嚇台灣民眾，並強調大陸嚴格保護領證台胞個資安全，上述兩項服務均須台胞本人自願、實人認證後使用。

陸委會副主委梁文傑昨天在記者會上指出，初步看起來，陸方的臨時通行證是「應急措施」，至於所謂「雙證關聯」則是當事人本來就領有居住證，也有台胞證來做查核，兩個證件到底是不是同一個人。他說，目前這樣的規定，並不會造成特別的影響，但「我們還沒有深入研究相關的措施，我們會進一步觀察」。

台胞證 國台辦 居住證

延伸閱讀

陸推港澳和海外僑胞 接力紀念反分裂法20周年

歐盟國防白皮書關切大陸威脅 林佳龍：共同捍衛民主

中國推臨時通行證 國台辦宣稱嚴格保護台灣民眾個資

陸推證件便利 國台辦：居住證滿足台胞生活需求

相關新聞

陸開放臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

面對賴政府十七條因應策略，大陸續推台灣人可享「同等待遇」的措施，昨天宣布可為「港澳台居民」簽發電子臨時通行證，並提供通行...

觀察站／陸軟硬兩手 對台禍福難測

兩岸官方持續鬥智鬥法，面對賴政府的十七項國安因應策略，大陸相繼拋出軍演和台胞證、居住證便利措施等「軟硬兩手」，以達其反獨...

台胞證、居住證「雙證關聯」解決3痛點 在陸台人盼落實

大陸開放申請電子臨時台胞證，提供台胞證、居住證「雙證關聯」核驗服務，在陸台人受訪稱，此舉解決呼籲多年的三個痛點，包括台胞...

譴責陸處決4加籍公民 「涉毒零容忍」北京籲停止干涉司法

加拿大政府十九日表示，中國在今年稍早以走私毒品的指控處決四名加拿大公民，強烈譴責北京使用死刑。對此，大陸外交部發言人毛寧...

陸推港澳和海外僑胞 接力紀念反分裂法20周年

繼日前大陸在北京召開「反分裂國家法實施二十周年座談會」，據大陸官媒新華社，近日港澳同胞、海外僑胞也以多種形式紀念反分裂法...

藝人黃安有陸身分證？ 陸委會：目前沒有新事證

有民眾質疑在陸生活多年資深藝人黃安持有中國大陸身分證，陸委會回應，相關檢舉案件於2016年查處完成，目前沒有看到新事證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。