陸開放臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

面對賴政府十七條因應策略，大陸續推台灣人可享「同等待遇」的措施，昨天宣布可為「港澳台居民」簽發電子臨時通行證，並提供通行證與居住證「雙證關聯」核驗服務。大陸國台辦表示，措施將進一步便利台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活。

大陸國家出入境管理局昨宣布，「從二○二五年三月廿日起，為有需求的港澳台居民簽發來往內地（大陸）臨時通行證，並提供來往內地（大陸）通行證與居住證『雙證關聯』核驗服務」。

公告指出，隨港澳台與大陸交往日益密切，在使用通行證和居住證享受生活發展便利的同時，因通行證遺失損毀或忘記攜帶存在「出行難」問題。此外，部分港澳台居民同時持有通行證和居住證，其持用任一證件辦理金融、互聯網等業務後，再持另一證件時有關部門難以核驗兩證的關聯關係，帶來生活辦事不便。

大陸國家出入境管理局表示，港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車在大陸城市間出行的，可通過手機登錄出入境管理局政務服務平台，申辦七天有效的電子臨時通行證；另，若因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求的，可提交關聯查詢申請，用以向大陸有關部門和企業證明本人通行證與居住證的關聯關係。

對於上述措施，大陸國家出入境管理局表示，該局持續會同大陸公安部、人民銀行、國鐵集團等二十多個部門及企業，推進出入境證件便利化應用工作。下一步，將聚焦港澳台居民新期盼新需求，努力為港澳台居民在大陸生活發展提供同等普惠便捷、智慧精準的便利服務，積極服務港澳更好融入國家發展大局，促進兩岸融合發展。

大陸國台辦發言人陳斌華昨天表示，台灣居民居住證和大陸居民身分證是性質完全不同的兩種證件，他抨擊民進黨近期混淆視聽，將之混為一談，誤導、恐嚇台灣民眾，並強調大陸嚴格保護領證台胞個資安全，上述兩項服務均須台胞本人自願、實人認證後使用。

陸委會副主委梁文傑昨天在記者會上指出，初步看起來，陸方的臨時通行證是「應急措施」，至於所謂「雙證關聯」則是當事人本來就領有居住證，也有台胞證來做查核，兩個證件到底是不是同一個人。他說，目前這樣的規定，並不會造成特別的影響，但「我們還沒有深入研究相關的措施，我們會進一步觀察」。