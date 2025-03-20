陸推港澳和海外僑胞 接力紀念反分裂法20周年

繼日前大陸在北京召開「反分裂國家法實施二十周年座談會」，據大陸官媒新華社，近日港澳同胞、海外僑胞也以多種形式紀念反分裂法二十周年，贊同反分裂法在震懾「台獨」分裂和遏制外來干涉、捍衛大陸國家主權和領土完整、維護台海和平穩定等方面的重大作用。

據新華社，中國和平統一促進會香港總會15日舉辦《反分裂國家法》實施20周年座談會。該會會長姚志勝表示，「台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，祖國必然統一大勢滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都注定失敗。」

報導還稱，與會者一致認為，要深刻認識《反分裂國家法》的重要作用，堅定促進兩岸交流合作，切實推進祖國統一進程。

此外，澳門地區中國和平統一促進會也於本月16日，舉辦了《反分裂國家法》實施20周年座談會，該會會長劉藝良說，《反分裂國家法》是一部捍衛大陸國家主權和領土完整、反對和遏制「台獨」分裂的法律，是一部促進兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程的法律，是一部維護台海地區和平穩定、符合中華民族根本利益的法律。

據報導，除了港澳，全美中國和平統一促進會聯合會、法國中國和平統一促進會等團體，近日也都舉行了座談會，全非洲中國和平統一促進會還發表了聯合聲明，譴責「台獨」分子與外部勢力沆瀣一氣。

新華社報導還稱，西班牙、塞爾維亞、德國、澳大利亞、日本、加拿大、印度尼西亞等多國大陸僑胞，連日來也通過舉辦座談會、發表聯合聲明等多種形式紀念《反分裂國家法》實施20周年，表達海內外中華兒女對於反對「台獨」分裂和外部勢力干涉、推進祖國統一大業的共同心願。

今年二月底，大陸召開年度對台工作會議時，大陸全國政協主席王滬寧首度提出「塑造祖國必然統一大勢」，並強調要「鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局」。