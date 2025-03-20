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中國推臨時通行證 國台辦宣稱嚴格保護台灣民眾個資

中央社／ 北京20日電

中國大陸宣布，民眾遺失或忘帶台胞證可申請電子臨時通行證，並提供台胞證、居住證「雙證關聯」核驗服務。國台辦今晚宣稱，陸方會「嚴格保護領證台胞的個人信息安全」，並稱台灣民眾申領居住證，在台享有的權利義務不應受影響。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）晚間以發言人陳斌華答記者問名義，以書面回覆媒體詢問時作上述表示。

陳斌華說，陸方今天發布的兩項措施，將進一步便利台灣民眾在大陸學習、創業、就業、生活。

他提到，大陸公安機關出入境管理部門長期以來「始終高度重視並依法保護信息安全」，這兩項措施均須由持證台灣民眾本人自願提出申請，並通過實名和實人認證後才會提供。

陳斌華宣稱，中國大陸各有關部門始終按照有關法律法規要求，「嚴格保護領證台胞的個人信息安全」，廣大台灣民眾「可以放心使用」。

他聲稱，「民進黨當局」將台灣居民居住證和中國大陸居民身分證混為一談。而兩者是性質完全不同的兩種證件。

陳斌華說，「台灣居民居住證」是為滿足台灣民眾在大陸學習、創業、就業、生活需求而推出的一種證明其台灣民眾身分的證件。台灣民眾申領台灣居民居住證不需具備大陸戶籍，也不需放棄台灣戶籍，在台灣享有的相關權利義務不應受到影響。

中國出入境管理局今天公布兩項措施，一為港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，有緊急需求者，可線上申辦效期7天的電子臨時通行證；二是提供港澳通行證或台胞證與居住證「雙證關聯」核驗服務，同時持有通行證和居住證的港澳台居民可提交關聯查詢申請，或申請開具紙質關聯查詢結果，向有關部門和企業證明本人通行證與居住證的關聯關係。

居住證 陳斌華

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