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兩岸觀光開放 陸委會：先循小兩會溝通協商

中央社／ 台北20日電

陸委會今天重申，對於兩岸觀光開放立場與過往一樣，建議先由觀光小兩會（台旅會、海旅會）溝通，對於旅遊安全品質、穩定性、公平性加以討論。

大陸委員會（陸委會）20日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

全國商業總會榮譽理事長賴正鎰20日表示，2024年台灣出入境人次逆差約900萬人次、觀光逆差擴增至美金220億元（約新台幣7040億元），旅遊業恐進入艱困期，缺少拼圖為大陸觀光客，期盼政府開放兩岸觀光。

梁文傑回應，例如台灣或韓國等外匯存底較高、貿易順差較高的國家，國民多是愛好出國，所謂的觀光赤字不能代表一個國家的觀光政策到底是好或是不好。

梁文傑重申，對於兩岸觀光開放立場與過往一樣，建議先由觀光小兩會溝通，對於旅遊安全品質、穩定性、公平性進行討論，推動兩岸雙向健康有序觀光交流。

兩會 梁文傑 溝通

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