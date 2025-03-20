藝人黃安有陸身分證？ 陸委會：目前沒有新事證
有民眾質疑在陸生活多年資深藝人黃安持有中國大陸身分證，陸委會回應，相關檢舉案件於2016年查處完成，目前沒有看到新事證。
大陸委員會（陸委會）20日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。
梁文傑笑稱，「我們理解很多人都希望黃安擁有中國大陸身分證，希望有一槍斃命的證據」，不過目前沒有具體新事證。
梁文傑提到，過往有民眾提出檢舉，相關檢舉案件於2016年查處完成，沒有查到黃安持有中國大陸身分證狀況，目前也沒有新事證；移民署對於相關檢舉案件會積極查處。
數名台灣藝人日前在中國大陸社群微博轉發央視「台灣必歸」貼文，陸委會擬將查處。梁文傑回應，目前正在處理中，有結果會跟外界報告。
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