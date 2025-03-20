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赴陸港澳旅遊警示 陸委會：沒有調升必要

中央社／ 台北20日電
陸委會副主委梁文傑今天表示，中國大陸對台釋出「懲獨22條」後，旅遊警示調升為橙色，目前看起來沒有繼續提高必要性。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑今天表示，中國大陸對台釋出「懲獨22條」後，旅遊警示調升為橙色，目前看起來沒有繼續提高必要性。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）

陸港澳旅遊警示目前為「橙色」。陸委會今天表示，中國大陸對台釋出「懲獨22條」後，旅遊警示調升為橙色，目前看起來沒有繼續提高必要性。

大陸委員會（陸委會）20日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

媒體提問梁文傑，總統賴清德13日在「國安高層會議會後記者會」上定調「中國已是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』」，陸委會是否需要調升赴陸港澳旅遊警示。

梁文傑回應，橙色警示設定已考慮到中共試圖消滅中華民國、濫用「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條）羈押、逮捕台灣民眾等狀況，目前看起來沒有提高必要性。

外媒先前引述政府備忘錄、國安人士說法表示，中國大陸高層指示國安單位，在海外友善中國大陸的國家打擊台獨支持者，恐將釀成台灣民眾前往這些國家、地區旅遊的人身安全風險，例如柬埔寨、寮國。

梁文傑表示，檢視一些國家與中國大陸所簽訂引渡條約內容，政治案件是不容引渡的，這有寫在條約內容中；可以構成引渡必須是雙方都認為這是一種罪，目前大概僅有中國大陸有所謂的「分裂國家罪」，其他國家不認為是罪，不會有引渡狀況。

「我們還是要跟大家呼籲說，在某一些國家必須要小心謹慎」，梁文傑說，儘管目前沒有看到案例，不過還是要提醒，不能完全排除一些會與中國大陸配合的國家發生上述狀況，台灣民眾前往必須特別地小心謹慎。

據陸委會「發布大陸地區及香港、澳門旅遊警示機制」說明內容，陸港澳旅遊警示4級燈號分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）。

旅遊警示 梁文傑

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