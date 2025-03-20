教育部拋中小學避免兩岸交流 陸委會：不會一概禁止

教育部長鄭英耀日前宣布，建議兩岸中小學教育交流能避免就避免，建議各縣市教育局，以歐美、日本、新加坡等先進國家優先交流，陸委會對此表示，中共長期把我們青年學生當作重點統戰對象，最近幾年有向下扎根趨勢，政府常看到案例是學校教職員在沒有知會家長會之下就配合對方辦活動，造成家長會反彈，但陸委會強調，對相關交流「不會一概禁止」，希望盡量得到家長會「一致認同」。

陸委會副主委梁文傑20日下午在記者會上，面對本報記者詢問教育部長上述說法時，回應指出，主要是因為中共長期把我們的青年學生當做重點統戰對象，最近幾年有看到有「向下紮根」的趨勢，也就是說他把這個觸角從過去的大學生現在延伸到中小學，有些是特別透過中小學的體育活動來做「統戰的交流」。

他表示，類似這樣的活動，「我們都會希望學校能夠避免」。他也提醒指，中小學都是有家長會，其實家長會的對這些活動「正反意見都有」，但他強調常看到一些案例是學校的教職員在沒有知會家長會的狀況之下，就「配合對方」去辦一些活動，後來造成家長會的反彈，所以從陸委會的立場，「我們不會說一概禁止，但是希望能夠儘量去政治化，然後儘量要得到家長會一致的認同，不要說是學校教職員自己在決定」。

至於陸委會副主委沈有忠日前在政大東亞所演講時拋出，政府正在規畫大陸學位生若能順利來台，將開放讓陸生打工、領學校獎學金，這形同打破十餘年來的「三限六不」，對此梁文傑則回應指出，政府在去年2月1日特別給在台就讀學位的陸生納入全民健保，解決了一個多年來的問題。目前的陸生其實是已經可以領取地方政府提供的或是學校自己募集的一些獎學金，這本來就已經有，至於所謂陸生在台打工的部分是指「校內工讀」，比如做校內的助理、老師的助理等等。

但他強調，我方在勞動政策上面並沒有開放中國大陸人士來台灣工作，所以不只是陸生，是所有的中國大陸人士都沒有辦法來台工作，除非是一些專案申請，「所以這個部分還要做一個整體評估」。

而大陸國台辦編寫的「中國台灣問題幹部讀本（2024年版）」日前出版，梁文傑則表示，所謂對台總體方略，它的內容大部分是中共對台既有政策、主張、立場的彙整，所以不管是方略還是用其他的詞語，「只要中共當局不願意正視中華民國的存在，持續對台灣進行複合性的施壓、影響台灣政治，都無助於兩岸關係的發展」。

他說，這本幹部讀本不知道什麼時候會公開上市，現在雖然發表了，但是好像還沒有開賣，「如果有的話，我們也會去買，設法來研讀一下」。