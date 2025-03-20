快訊

結婚、墮胎...金賽綸遺屬全否認！金秀賢1動作認證不雅照

柯文哲痛罵檢方「不要臉」 吐關押7月最大遺憾哭了：怎麼原諒你們？

亮牌？傳普亭希望川普承認「5地主權」屬俄國領土 克宮發聲

「亞亞」事件牽連陸配 陸委會：不希望被標籤化

中央社／ 台北20日電
陸委會副主委梁文傑。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）

陸配劉振亞於社群帳號「亞亞在台灣」鼓吹武統，被廢止在台依親居留許可。陸委會今天表示，近來看到不少對於陸配等新住民的攻擊言論，不希望少數人行為標籤化多數人。

大陸委員會（陸委會）20日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，內政部移民署在3月12日發出處分書，根據相關規定，當事人收到文後10日內必須離境。移民署完成清查，這個案子處分已經決定，劉振亞提出武統台灣言論，這是絕對不能容許的。

梁文傑於記者會上播放劉振亞講述共軍去年5月「聯合利劍-2024A」環台軍演影片，這則影片被刊於「中國台灣網」。劉振亞在影片中說，「海域、空域都是插翅難飛」、「也許明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心」。

梁文傑提到，究竟劉振亞有沒有鼓吹武統言論，「我想這個就不用辯論了」。近來有些陸配言論涉及國家安全、社會秩序等情形，案件正由主管機關處理中，沒有涉及鼓吹武統的案件，會有處理輕重不同。

他強調，有些陸配在抖音平台發表激烈言論，目的在於拉高網路流量、帶貨能量，試圖獲得對岸網友點閱率，對於這些行為必須加以譴責。

梁文傑表示，觀察到近來有不少攻擊言論針對陸配等新住民而來，甚至蔓延到所有跨境通婚家庭子女，其實多數陸配是認同台灣這塊土地的，許多陸配也不同意劉振亞的發言，認為其導致在台陸配被以有色眼光看待，「我們希望說，不要因為少數人的行為，就讓多數人被標籤化」。

梁文傑 移民署 陸配

延伸閱讀

台藝人轉發「必歸」貼文…陸委會追查是否擁陸身分證：歌誦大陸就別巴著台灣

公職赴陸交流揭露 陸委會：立法院應報管制名單

擁大陸戶籍再開鍘！陸委會：撤銷林金城台灣身分

陸委會：陸配即便取得台灣身分 若危害台灣一樣可廢止

相關新聞

赴陸港澳旅遊警示 陸委會：沒有調升必要

陸港澳旅遊警示目前為「橙色」。陸委會今天表示，中國大陸對台釋出「懲獨22條」後，旅遊警示調升為橙色，目前看起來沒有繼續提...

大陸開放臨時台胞證 陸委會：對既有台胞證的應急措施

關於大陸出入境管理局今天宣布對台港澳居民簽發來往大陸的臨時通行證，就此陸委會表示，初步看起來臨時通行證是針對既有的台胞證...

藝人黃安有陸身分證？ 陸委會：目前沒有新事證

有民眾質疑在陸生活多年資深藝人黃安持有中國大陸身分證，陸委會回應，相關檢舉案件於2016年查處完成，目前沒有看到新事證

習近平巡雲南不忘談反腐：加強管理 嚴查各種違規

中共總書記習近平今天在昆明向雲南省黨政官員說，各級黨組織要加強黨員幹部教育管理，嚴查各種違規違紀，並藉近來展開的「中央八...

清查軍公教人員持陸證件 陸委會：有查到

政府機關清查軍公教人員持有中國大陸證件狀況。陸委會今天表示，確實有查到軍公教人員持有中國大陸身分證、居住證等情形，後續會...

「亞亞」事件牽連陸配 陸委會：不希望被標籤化

陸配劉振亞於社群帳號「亞亞在台灣」鼓吹武統，被廢止在台依親居留許可。陸委會今天表示，近來看到不少對於陸配等新住民的攻擊言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。