「亞亞」事件牽連陸配 陸委會：不希望被標籤化

陸配劉振亞於社群帳號「亞亞在台灣」鼓吹武統，被廢止在台依親居留許可。陸委會今天表示，近來看到不少對於陸配等新住民的攻擊言論，不希望少數人行為標籤化多數人。

大陸委員會（陸委會）20日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，內政部移民署在3月12日發出處分書，根據相關規定，當事人收到文後10日內必須離境。移民署完成清查，這個案子處分已經決定，劉振亞提出武統台灣言論，這是絕對不能容許的。

梁文傑於記者會上播放劉振亞講述共軍去年5月「聯合利劍-2024A」環台軍演影片，這則影片被刊於「中國台灣網」。劉振亞在影片中說，「海域、空域都是插翅難飛」、「也許明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心」。

梁文傑提到，究竟劉振亞有沒有鼓吹武統言論，「我想這個就不用辯論了」。近來有些陸配言論涉及國家安全、社會秩序等情形，案件正由主管機關處理中，沒有涉及鼓吹武統的案件，會有處理輕重不同。

他強調，有些陸配在抖音平台發表激烈言論，目的在於拉高網路流量、帶貨能量，試圖獲得對岸網友點閱率，對於這些行為必須加以譴責。

梁文傑表示，觀察到近來有不少攻擊言論針對陸配等新住民而來，甚至蔓延到所有跨境通婚家庭子女，其實多數陸配是認同台灣這塊土地的，許多陸配也不同意劉振亞的發言，認為其導致在台陸配被以有色眼光看待，「我們希望說，不要因為少數人的行為，就讓多數人被標籤化」。