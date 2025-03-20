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歐美跨國企業高層陸續抵達北京 將出席23日發展論壇

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文19日會見巴西淡水河谷集團首席執行官畢聞達，預計畢聞達也將出席23、24日在北京釣魚台國賓館舉行的中國發展高層論壇2025年年會。（圖／取自大陸商務部網站）
大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文19日會見巴西淡水河谷集團首席執行官畢聞達，預計畢聞達也將出席23、24日在北京釣魚台國賓館舉行的中國發展高層論壇2025年年會。（圖／取自大陸商務部網站）

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文19日會見巴西淡水河谷集團首席執行官畢聞達，雙方就中巴經貿關係、淡水河谷集團對華合作發展情況等交換意見。據悉，包括畢聞達在內近日陸續抵達中國的眾多跨國企業高層，都將出席23、24日在北京舉行的中國發展高層論壇2025年年會。

據透露，大陸國家主席習近平可能在論壇年會結束後會見一批跨國企業高層，習近平屆時將傳遞什麼訊息備受關注。

大陸國家外匯管理局公布的國際收支數據顯示，2024年流入中國的外商直接投資（FDI）淨流入僅45億美元，較2022年大減約99%。大陸商務部公布的數據則顯示，今年1月至2月，大陸實際利用外資金額為人民幣1,712.1億元，較去年同期又衰退20.4%。

根據大陸商務部發布的新聞稿，自本月14日以來，大陸商務部長王文濤與副部長王受文已先後分別會見包括：力拓集團澳洲首席執行官彭凱麗、英國太古集團行政總裁施銘倫、空巴集團首席執行官傅里、美國百事公司董事長兼首席執行官龍嘉德等人。

德國《商報》19日報導，中國政府廣邀眾多跨國公司負責人參加今年的中國發展高層論壇。據《商報》獲悉，德國與會者包括BMW、梅賽德斯-奔馳、采埃孚、舍弗勒、勃林格殷格翰、博世、德意志銀行、賀利氏、西門子、蒂森克虜伯、瓦克化學的首席執行官。

德國之聲日前報導，有消息人士透露，今年出席中國發展高層論壇的美國首席執行官人數將會減少。一名消息人士說，「鑑於華盛頓目前對美國在華投資的審查日益嚴格，美國首席執行官的任何中國之行都會非常低調。」

中國發展高層論壇由大陸國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦，於2000年首次舉辦。官網訊息顯示，中國發展高層論壇2025年年會主題為「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」。

根據中國發展高層論壇官網消息，今年年會將以科技創新引領新質生產力發展、人工智能普惠包容發展、人口結構變化的挑戰與機遇、經濟全球化新趨勢與擴大制度型開放、全球產業鏈供應鏈合作發展等舉行12場專題研討會，並將舉辦若干場閉門研討會。

王受文19日會見巴西淡水河谷集團首席執行官畢聞達時重申，中國始終堅持對外開放不動搖，將一如既往擴大開放，鼓勵外商投資，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

大陸商務部 淡水河 美國

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