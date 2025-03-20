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泰副總理訪新疆探視被遣返維吾爾人 被評為過場騙局

中央社／ 台北20日電

泰國2月底將40名維吾爾人遣返中國引起非議後，泰國副總理普譚19日率司法部長等官員前往新疆探訪數名被遣返者。但海外維族人士紛紛質疑這是事先安排好的過場；美國國務院也直指，中國不會提供可信調查所需的自由，這一探訪是場騙局。

綜合外電報導，泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）與司法部長塔維（TaweeSodsong）等官員及隨行泰媒19日飛抵新疆喀什，並在中國官員陪同下探視被泰國遣返的維吾爾人，還會見中共新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞等高層官員。

自由亞洲電台報導，普譚等泰國官員此行的目的，是試圖安撫外界對泰國2月27日向中國遣返40名流亡維吾爾人可能遭受侵害的擔憂，泰國此舉在當時受到國際社會廣泛譴責。

根據報導，美國國務院在回覆自由亞洲電台詢問泰國官員訪問新疆一事時表示，美方知道中國「不會提供進行可信調查所需的自由」。與之前的許多（赴新疆）訪問一樣，（泰方）這次訪問也將是一場騙局，旨在「掩蓋被強制遣返的維吾爾人可能遭受的虐待」。

前世界維吾爾代表大會執委會副主席伊利夏提表示，極權政府非常擅長這種作法，泰國代表團這種短暫訪問並不能產生作用，代表團官員去了以後，會看到「一個正在唱歌跳舞的維吾爾人」，但走了以後「這些維吾爾人在哪裡」，才是問題，

伊利夏提指出，泰國派出這個代表團的動機只是為了給自己洗白，泰國政府能夠實現的只是「為自己塗脂抹粉，為自己的背信棄義、違反國際法的作為洗刷一下」，但這不能洗清他們手上已經沾上的血。

世界維吾爾代表大會發言人迪力夏提指出，泰國政府代表團前往探望被遣返的維吾爾人，希望是以嚴肅認真負責的態度前往，而非「走個過程」。此舉不排除是為了（泰方）緩解外交壓力，中泰雙方早已達成默契，安排一場「政治走秀，對外宣傳」，達到各自所需的政治目的。

根據報導，泰國政府18日對媒體表示，泰國代表團這次訪問新疆，將只能會見被遣返的40名維吾爾人中的5人。

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