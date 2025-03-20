亞亞喊冤沒倡武統 陸委會現場播去年5月影片：不用辯論

陸配亞亞日前因為在抖音上面發布影片，言論內容被政府認為鼓吹武統、逾越言論自由界線而遭取消居留權，並被限期離境，她近日發影片喊冤稱自己沒有支持武統，而是支持和統，對於處分亞亞是否有比例原則的問題以及若她不是宣揚武統是否會向她道歉，陸委會20日下午在記者會上，放出一段去年5月亞亞介紹共軍軍演的影片，強調她有沒有鼓吹武統一事「不用辯論」。

陸委會20日下午舉行例行記者會，對於陸配亞亞日前被移民署約談後遭取消居留權，本報記者詢問，亞亞前兩天在大陸抖音發布一則影片，說自己從來沒有主張所謂的武統，相關內容是被台灣部分媒體剪輯後的結果，並放出自己的原版的影片，提到她主張和平統一，如果亞亞確實不是部分媒體所剪輯的那樣是在鼓吹武統，政府怎麼看待目前我方對亞亞的處分的程度，也就是比例原則的問題？以及如果她確實不是宣揚武統，政府會不會為目前的處分向亞亞道歉？

對此梁文傑指示秘書現場以平板電腦播放一段2024年5月27日大陸國台辦旗下中國台灣網在臉書（Facebook）的影片，片中亞亞講述共軍「聯合利劍2024A」軍演，形容這是「迄今為止威懾力最強、最具攻勢的演習」，她並稱「捍衛國家主權時刻準備著，也許明天早上起來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心」，這則將近一年前的影片有1113次觀看、23個點讚，以及兩個轉發。

梁文傑在影片播映後強調，她有沒有在鼓吹武統，「我想當然這個就不用辯論」。梁也誤稱國台辦旗下中國台灣網為台海網。

亞亞（劉振亞）本人3月17日晚間在抖音則發布一則影片，強調自己被台灣媒體報導的言論，都被剪輯過，也指出自己被註冊YT、海外版抖音假帳號，她聲明YT武統言論與她毫無關係，純屬刻意造假帳號，並在影片附上針對多則指控的澄清內容，如她強調「只有兩岸和平穩定了大家才能過上好日子」、「我主張和平統一，因為我們兩岸都是中國人，中國人不該打中國人」等。

此外梁文傑也表示，劉振亞這個案子內政部移民署是在3月12日發出處分書，文到10日之內就必須要離境，不太確定是幾號收到文，但是內政部發出文是3月12號，這個案子的處分已經決定，至於其他的案子（指另外2位陸配「恩綺」及「小微」也因言論被約談），政府該怎麼做就會怎麼做。

但是梁文傑也特別提醒，強調每一個案子的內容未必一樣，比如劉振亞「她是提出武統的言論，這個是涉及我們絕對不能容許的原則」，但是其他的案子的言論可能與國家安全或者是社會秩序有關，但是並沒有涉及到武統，「所以我們在處理上面會有輕重的不同」。

梁文傑並示警，最近好像有一些言論，對整體的陸配、新住民做出攻擊，而且還蔓延到所有跨境通婚的家庭子女等等，他強調政府的原則很清楚，「我們絕對不容許危害國家安全和社會安定的言言論，但是我們也相信多數的陸配其實是認同台灣這塊土地」，他說最近YouTube很多陸配在譴責劉振亞的行為和類似的言論，認為這些言論「已經傷害到陸配在台灣、被人家用有色的眼光看待」。從陸委會的角度來講，也希望「不要因為少數人的行為，就讓多數人被標籤化」。

陸委會主委邱垂正日前接受媒體專訪時強調，陸配公然宣傳對台發動戰爭，主張武力統一佔領，這與言論自由無關，屬於人類公罪。他近日也曾指，聯合國「公民與政治權利國際公約」第20條明訂禁止鼓吹戰爭，鼓吹「武統」於法不容，也是言論自由所不允許的。

亞亞在台灣原本甚少獲得關注，但今年2月初亞亞帶著自己的女兒回大陸期間，觀看電影「哪吒2」，並於抖音發布影片，頌揚這部電影，並以看過電影、身為中國人而自豪，相關內容受大陸官媒轉發後，台灣的輿論才逐漸關注到亞亞。