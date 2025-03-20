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張宏森當選中國作協主席 鐵凝掌舵19年卸任

中央社／ 台北20日電

中國作家協會今天選出張宏森為作協主席，已擔任19年作協主席的鐵凝卸任。

綜合界面新聞等陸媒報導，中國作家協會10屆八次主席團會議、10屆五次全委會20日在北京召開，選舉中國作協黨組書記張宏森爲中國作協主席。中國全國人大常委會副委員長鐵凝不再兼任中國作家協會主席。鐵凝自2006年11月當選中國作協主席以來已歷經19年。

60歲的張宏森是繼茅盾、巴金、鐵凝之後的第4位中國作協主席。

張宏森曾任中國廣電總局電影管理局長、國家新聞出版廣電總局副局長，2019年任中共湖南省委常委、宣傳部長，2021年擔任中國作協黨組書記，是20屆中共中央委員。

報導提到，張宏森為知名作家，曾出版長篇小說「陽光與蛇」、「狂鳥」、「車間主任」、「大法官」。

中共 北京

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