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習近平時代 中國維權者被審前羈押日數激增至716天

中央社／ 台北20日電

國際人權組織「保護衛士」19日發表最新研究報告指出，中共總書記習近平執政期間，中國人權捍衛者的審前羈押時間顯著延長，特別是被控「危害國家安全」案的審前羈押時間，2018至2022年平均更達716天，遠超過胡錦濤時期的288天。

自由亞洲電台報導，「保護衛士」（SafeguardDefenders）研究的對象，是中國2008至2022年間可追蹤的969件「擾亂社會秩序」案件，以及近200件「危害國家安全」案件。數據來源除該組織外，還包括「中國人權捍衛者」、美國國會，以及美國「國會及行政部門中國問題委員會」（CECC）等單位。

報導指出，這項報告將案件依發生時間分為3階段。一是胡錦濤第2任期（2008至2012年）、習近平第1任期（2012至2018年）及習近平第2任期（2018至2022年）。

報告提到，根據研究顯示，在「擾亂社會秩序」案件中，審前羈押的平均時間從胡錦濤第2任期的270天，增加到習近平第1任期的340天，到了習近平第2任期更延長到412天。

這項報告指出，「擾亂社會秩序」是中國當局針對人權捍衛者最常見的指控，這其中包括「尋釁滋事罪」和「聚眾擾亂公共秩序罪」。

至於「危害國家安全」案件，這項報告指出，平均拘留時長從胡錦濤第2任期的288天，上升到習近平第1任期的658天，到習近平第2任期更延長至716天。

報告直指，「危害國家安全」案件通常被視為針對人權捍衛者最嚴厲的指控，其中包括「顛覆國家政權罪」、「煽動分裂罪」及「勾結外國勢力罪」等。

「保護衛士」認為，審前羈押時間的延長，反映出中國政府在打壓維權人士時，越來越傾向於利用法律程序作為懲罰手段，即使最終未能定罪，也透過長期羈押對個人施加壓力。

報導指出，國際人權組織近年來多次批評中國政府濫用「危害國家安全」相關罪名打壓異議人士，並呼籲中國政府保障司法公正和基本人權

基本人權 習近平 胡錦濤

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