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陸開放臨時台胞證、雙證驗核 在陸台人：盼落實解決「3痛點」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
圖為在大陸的台商於所在社區事務受理中心，持居住證填寫申請醫療保險。（讀者提供）
圖為在大陸的台商於所在社區事務受理中心，持居住證填寫申請醫療保險。（讀者提供）

面對賴政府國安17項措施，大陸官方則是續推台灣人在陸享同等待遇，宣布20日起可申請電子臨時台胞證，和提供台胞證、居住證「雙證關聯」核驗服務。在北京、廈門生活的台灣人接受本報訪問稱，此舉解決呼籲多年的3個「痛點」，包括台胞證遺失補辦難、2證件使用不互相關聯，和某些政策或業務僅供台胞證或居住證使用等，期待未來能落實完善，讓生活更便利。

在北京執業的台灣律師、北京靜理律師事務所執行主任沈杰舉例，大陸高鐵站、機場，常見臨時製證窗口，為身分證件遺失的人提供服務，但沒有對台灣人開通，若意外發生就非常不便，像自己有次到外地出差，證件掉在出發機場，不太可能留在外地辦理掛失、到出入境管理局重辦證件，導致行程大亂。

沈杰說，大陸身分驗證相對單一，且搭高鐵、住旅館等都要用到，臨時的電子身分證明非常重要，相信未來若兩岸觀光進一步開放，很多觀光旅遊團也可能遇到這類問題，也能加以利用。

至於台胞證、居住證「雙證關聯」核驗服務，廈門啟達台享創業服務有限公司總經理范姜鋒說，居住證主要是由常住大陸的台灣人申請，有些人比較早來，銀行開戶、手機卡都是台胞證辦的，但在當地就業時，醫保、社保都是用居住證辦的，導致無法關聯使用，一般人也不太可能退卡重新辦理，便只能擇一。

他說，現在大陸官方願意提供檢核「2個證件是同個人」，這是好的開始，未來若在大陸社保、醫保系統等實際應用場景都能落實，甚至是線上系統中就能直接解決此問題，將更有助於生活便利。

沈杰則提到，在大陸，許多App及其服務都需要實名認證，其中，微信支付可以更換身分證件，但有些平台則不行。過去幾年有一些人認為「領居住證沒什麼用」，或甚至在疫情期間，因台胞證、居住證不互相關聯，有人也會藉此漏洞規避，「（健康碼）紅碼了就換另一個」，這都是多年的問題，因此樂見新的優化措施。

另一名在北京發展的台青提到，這幾年在大陸，有些政策是針對台胞證，有些是給居住證，也有些服務僅提供單一證件註冊，兩者能打通自然很好。但他也提出，接下來的問題是政策能否貫徹落實，和「雙證關聯」是不是自主選擇，因為有些在陸台人甚至用了2個社保帳戶，如何解決相關問題還待關注。

上述政策發布後，也在大陸的台灣人社群引發討論，有人分享，過去自己的銀行卡是用台胞證申請，現在社保卡用的是居住證，導致互相不關聯，也沒辦法和支付寶相關服務結合，「辦了等於沒辦」，期待新的政策能更便利有效落實；有人則強調，新政策能落實到基層才有用，例如現在大陸很多高鐵站還是刷不了台胞證，只能人工驗票。

台灣人 台胞證 居住證

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