加拿大譴責中國處決加籍公民 北京：依法公正處理
針對加拿大譴責中國對4名走私毒品的加拿大公民執行死刑，中國外交部發言人毛寧今天說，中國對不同國籍的被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，加拿大應停止干涉中國司法主權。
加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）當地時間19日表示，中國近幾週處決4名加拿大公民，無視渥太華當局請求從寬處理。
據法新社報導，趙美蘭在渥太華告訴媒體：「我方強烈譴責中國處決加拿大人的行動」。路透社報導，趙美蘭說這4人都是雙重國籍，並說他們都因毒品相關指控遭定罪。
中國外交部今天舉行例行記者會，被問及中方對加拿大方面的抗議有何評論，以及能否提供細節，毛寧回應，打擊毒品犯罪是各國共同的責任。「中國是法治國家，對不同國籍的被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，依法保障當事人的合法權利和加拿大方面的領事權利」。
毛寧表示，加拿大應當尊重法治精神，停止干涉中國的司法主權。
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